Papa León XIV se fue del Perú: ¿podría volver a visitar el país o retornar para quedarse a vivir? Esto dice el Vaticano Tras el fin de su visita apostólica al Perú, surgieron preguntas sobre el posible regreso del Santo Padre al país ya sea de forma temporal o definitiva. Esto es lo que se conoce al respecto.

El papa León XIV se despidió de Perú tras culminar una visita apostólica de seis días. Durante su permanencia, el Santo Padre visitó Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Pucallpa y el Callao, dejando muchos momentos emotivos y mensajes de esperanza y fe entre la población.

Tras su partida del país, muchos peruanos se preguntan si el sumo pontífice podría volver a visitar esta tierra en un futuro o regresar a quedarse para siempre, como alguna vez lo manifestó antes de llegar a ser designado sucesor de Pedro en la iglesia católica. Esto es lo que sabe al respecto.

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¿El papa León XIV puede volver a visitar el Perú?

Sí, el Santo Padre puede volver a visitar el Perú en el futuro, al igual que cualquier otro sumo pontífice, aunque por ahora no existe una fecha oficial programada para un nuevo viaje tras haber concluido su histórica visita apostólica de doce días por Sudamérica.

Si bien las agendas papales dependen de las invitaciones formales de los Estados y de las prioridades globales de la Iglesia católica, a lo largo de su trayectoria, diversos papas han visitado un país en más de una ocasión. El ejemplo más cercano es el de Juan Pablo II, quien llegó al Perú en dos ocasiones (1985 y 1988).

¿León XIV podría renunciar a su cargo y volver a vivir en Perú?

Sí, un papa puede renunciar libremente a su cargo y mudarse a otro país. El Derecho Canónico permite la renuncia papal sin exigirle que permanezca en el Vaticano después de dejar el puesto.

El proceso de renuncia está regulado en el canon 332 § 2 del Código de Derecho Canónico. Para que sea completamente válida, solo debe cumplir con dos requisitos fundamentales:

Decisión libre. El pontífice debe tomar la determinación por voluntad propia y sin ningún tipo de presión externa.

El pontífice debe tomar la determinación por voluntad propia y sin ningún tipo de presión externa. Manifestación formal. Debe comunicar su decisión de manera clara y pública. No necesita que ningún cardenal, concilio o autoridad eclesiástica apruebe o acepte su renuncia para que surta efecto.

A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, varios papas han renunciado al cargo. El caso más reciente fue el de Benedicto XVI (Joseph Ratzinger), quien renunció el 28 de febrero de 2013 debido a su avanzada edad y la falta de fuerzas físicas y espirituales. Fue el primero en hacerlo en casi 600 años.