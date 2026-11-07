Perú supera los 100 muertos por dengue: cifra va en aumento y casi duplica los registros de 2025 El dengue ya deja 101 muertes en 2026, un aumento del 94% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Minsa. El mes de octubre acumula el 30% de todos los decesos del año.

El dengue no da tregua en el Perú. En lo que va de 2026, ya se registraron 101 muertes a causa de la enfermedad, según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), evaluados por el analista de datos Juan Carbajal.

La cifra, que corresponde hasta el 31 de octubre (Semana Epidemiológica 43), representa un incremento del 94% en comparación con el mismo periodo del año 2025, en el que se contabilizaron 52 decesos. El 30% de los fallecidos durante este año se reportaron en el mes de octubre, lo que establece un crecimiento acelerado reciente de la mortalidad.

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El norte concentra la mayoría de víctimas

Lambayeque, ubicada en el norte del país, es la región con más muertos por dengue (25). Entre el 18 y el 24 de octubre, el departamento reportó seis fallecidos, su pico más alto en 2026, según datos del CDC del Minsa. La provincia más afectada es Chiclayo.

En la lista le siguen San Martín y Piura con 17 víctimas mortales cada una. Esta última región también tuvo su registro más alto de decesos en octubre (del 11 al 17). Luego aparecen Madre de Dios (9), La Libertad (7), Ucayali (7), Amazonas (5), Lima (4), Loreto (3), Pasco (3), Junín (2), Áncash (1) y Cusco (1).

Perú: muertes por dengue por semana epidemiológica en 2026

Octubre tuvo el pico máximo de decesos de 2026

Para Carbajal, el factor a seguir para el análisis epidemiológico no debería ser solo el acumulado absoluto, sino la abrupta velocidad de aceleración de muertes registradas durante las últimas cuatro semanas, que abarcan todo el mes de octubre:

Semana 40 del 4 al 10 de octubre: 4 muertes

4 muertes Semana 41 del 11 al 17 de octubre: 9 muertes

9 muertes Semana 42 del 18 al 24 de octubre: 8 muertes

8 muertes Semana 43 del 25 al 31 de octubre: 10 muertes (pico máximo del año por el momento)

Las cifras evidencian que en las últimas cuatro semanas se registraron 31 fallecidos por dengue, lo que significa que el 30,7% de todas las muertes por la enfermedad en lo que va de 2026 ocurrió en apenas un mes. El acumulado de octubre también supera en más del doble el registro de septiembre cuando hubo 13 víctimas mortales.

Vacuna gratis contra el dengue

El Minsa mantiene la campaña gratuita de vacunación contra el dengue en zonas priorizadas del Perú, dirigida principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 20 años. La estrategia busca reducir las complicaciones y hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad, cuya transmisión puede aumentar durante periodos de lluvias intensas e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026.

Para acceder a la inmunización, los interesados deben acudir a un establecimiento habilitado con su Documento Nacional de Identidad (DNI). En San Juan de Lurigancho, los puntos para consultar la disponibilidad de la vacuna son el Hospital San Juan de Lurigancho y los centros de salud Campoy, Ganimedes y San Fernando; mientras que en Carabayllo, la atención se contempla en los centros de salud San Pedro de Carabayllo, El Progreso y Raúl Porras Barrenechea.