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Alerta epidemiológica en el norte: cinco muertos y más de 16.700 contagios de dengue desatan crisis en La Libertad

Trujillo es la provincia más afectada por el dengue, con 10.984 contagios y cuatro fallecimientos. Distritos como La Esperanza, Trujillo y El Porvenir superan los 2.000 casos cada uno, según reportes de la Geresa.

Se insta a la población a eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti y gestionar correctamente el agua en sus hogares para prevenir contagios.
Se insta a la población a eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti y gestionar correctamente el agua en sus hogares para prevenir contagios.Foto: Composición LR
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La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad activó una alerta epidemiológica ante el incremento sostenido de casos de dengue en la región, que acumula 16.725 contagios positivos y cinco fallecidos. El aumento de infecciones se mantiene desde hace diez semanas y alcanza a distritos de las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo y Ascope.

La provincia de Trujillo concentra la mayor cantidad de afectados, con 10.984 personas diagnosticadas y cuatro fallecimientos reportados. La Geresa relacionó las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti con el Fenómeno El Niño Costero y el Fenómeno El Niño Global, factores que, según la entidad, contribuyen al escenario epidemiológico actual.

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La Esperanza, Trujillo y El Porvenir superan los 2.000 contagios de dengue

Dentro de la provincia de Trujillo, los distritos de La Esperanza, Trujillo y El Porvenir presentan un crecimiento progresivo de casos y superan los 2.000 contagios cada uno. La cifra provincial también comprende a personas afectadas en Alto Trujillo, donde se reportaron 1.307 casos, y en Florencia de Mora, que registra 1.837 infectados.

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Los cuatro fallecimientos contabilizados en esta provincia corresponden a personas procedentes de Alto Trujillo, La Esperanza, Trujillo y El Porvenir. Fuera de este ámbito, la Geresa también advirtió un aumento de contagios en Chepén, Pacasmayo y Ascope. La información regional incluye, además, reportes de fallecimientos en las provincias de Chepén, Pacasmayo y Virú, de acuerdo con los datos difundidos sobre la situación sanitaria.

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¿Cómo reconocer y eliminar los focos donde se reproduce el mosquito del dengue?

Ante el avance de la enfermedad, la Geresa recomendó a la población revisar los espacios de las viviendas donde pueda acumularse agua. Entre las medidas preventivas se encuentra retirar recipientes en desuso, eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos y evitar que el agua permanezca almacenada sin protección.

La entidad también pidió lavar, escobillar y mantener tapados los depósitos de agua, además de permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado cuando realice inspecciones domiciliarias. Si una persona presenta síntomas compatibles con el dengue, debe acudir a un establecimiento de salud para recibir evaluación y atención médica.

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