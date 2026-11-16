Lourdes Alcorta niega consenso para que Jeannette Alonzo asuma: "Han votado por Rafael"
Al ser consultada sobre si existió una coordinación previa entre Alonzo y López Aliaga, Alcorta respondió que no creía que hubiera ocurrido. Añadió que recién se enteró durante la exposición de la intención de Alonzo de asumir la alcaldía.
La decisión de que Jeanette Alonzo asuma la alcaldía de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entrega las credenciales no habría sido consensuada en la interna de Renovación Popular, de acuerdo con la senadora de dicho partido, Lourdes Alcorta.
Al ser consultada sobre si existió una coordinación previa entre Alonzo y López Aliaga, Alcorta respondió que no creía que hubiera ocurrido.
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“Te mentiría que sea una postura consensuada. (...) Creo que ha sido una circunstancia de ella, probablemente por una situación espontánea y nada más, no le voy a dar más trascendencia a eso”, dijo a la prensa.
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Por ello, evitó atribuirle una decisión concertada con la dirigencia y reiteró que desconocía por qué la teniente alcaldesa hizo ese anuncio. “Yo me acabo de enterar ahora por la exposición”, sostuvo.
Alcorta insistió en que la posición que Renovación Popular comunicó durante su pronunciamiento fue respaldar a Rafael López Aliaga para que reciba las credenciales de alcalde.
Para la senadora, los votos en las elecciones municipales fueron para el líder del partido y no para Alonzo. “Hay un millón y medio de votos que han votado por Rafael, no por ella, no por Jeanette, sino por él”, afirmó.