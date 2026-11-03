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Vacuna gratis contra el dengue protege hasta 4 años y medio: quiénes pueden recibirla y qué centros la aplican en Lima

La campaña se lleva a cabo en San Juan de Lurigancho y Carabayllo, donde se han habilitado centros de salud. La inmunización consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ellas, y requiere el DNI.

Para vacunarse, los interesados deben presentar su DNI y, en caso de ser menores, contar con el consentimiento de un tutor.
Para vacunarse, los interesados deben presentar su DNI y, en caso de ser menores, contar con el consentimiento de un tutor. | Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la campaña gratuita de vacunación contra el dengue en zonas priorizadas del Perú, dirigida principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 20 años. La estrategia busca reducir las complicaciones y hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad, cuya transmisión puede aumentar durante periodos de lluvias intensas e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026.

La vacuna utilizada es la tetravalente TAK-003, conocida comercialmente como Qdenga, que ofrece protección frente a los cuatro serotipos del virus. El esquema contempla dos aplicaciones: una primera dosis y una segunda tres meses después. En Lima Metropolitana, la campaña está focalizada en San Juan de Lurigancho y Carabayllo, donde se han habilitado establecimientos de salud para atender a la población que cumple los requisitos.

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¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el dengue y cuántas dosis se necesitan?

Los estudios clínicos de la vacuna Qdenga observaron protección durante un periodo de hasta cuatro años y medio después de completar la segunda dosis. En ese seguimiento, la eficacia acumulada alcanzó el 61,2% frente a casos de dengue sintomático y el 84,1% frente a hospitalizaciones ocasionadas por la enfermedad.

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Estos resultados corresponden a las observaciones realizadas durante los estudios y no significan que la vacuna garantice inmunidad total durante ese tiempo. Tampoco implican que todas las personas desarrollen el mismo nivel de protección. Por ese motivo, la inmunización debe acompañarse de otras medidas para reducir el riesgo de transmisión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que la vacunación no evita todos los casos de dengue. Por ello, se recomienda eliminar los posibles criaderos del zancudo, evitar que el agua se acumule en recipientes y utilizar repelente. Estas acciones continúan siendo necesarias incluso después de recibir las dos aplicaciones.

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Conoce los centros de salud de San Juan de Lurigancho y Carabayllo donde puedes vacunarte

La campaña gratuita está dirigida a personas de 10 a 20 años que residan en los territorios priorizados por el Minsa. El esquema requiere dos dosis separadas por tres meses. En caso de que la persona haya tenido dengue, debe esperar seis meses desde la enfermedad antes de comenzar la vacunación.

En San Juan de Lurigancho, los establecimientos mencionados para consultar la disponibilidad de la vacuna son el Hospital San Juan de Lurigancho y los centros de salud Campoy, Ganimedes y San Fernando. En Carabayllo, la atención se contempla en los centros de salud San Pedro de Carabayllo, El Progreso y Raúl Porras Barrenechea.

Para acceder a la inmunización, los interesados deben acudir a un establecimiento habilitado con su Documento Nacional de Identidad (DNI). En el caso de menores de edad, se necesita el consentimiento informado del padre, madre o tutor. Además, el personal sanitario realizará una evaluación previa para verificar que la persona cumpla los criterios establecidos por el Ministerio de Salud.

En Carabayllo, las jornadas también se desarrollan en instituciones educativas mediante una coordinación entre la UGEL 04 y la DIRIS Lima Norte. En estos casos, la aplicación a escolares requiere la autorización de sus padres o tutores.

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