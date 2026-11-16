‘Nadie dice nada’ de Luzu TV llega a Perú: fecha, hora, lugar y dónde comprar entradas para el show El famoso programa de streaming argentino 'Nadie Dice Nada', de Luzu TV, se presentará por primera vez en Lima para ofrecer un espectáculo ante sus seguidores.

Luzu TV es uno de los programas de streaming más exitosos de las redes sociales. Foto: ABC.

Luzu TV es uno de los programas de streaming más exitosos de las redes sociales. Foto: ABC.

El popular programa de streaming argentino 'Nadie Dice Nada', de Luzu TV, llegará por primera vez al Perú con un espectáculo en vivo que reunirá a sus principales conductores. El anuncio ha despertado expectativa entre los seguidores del espacio, que podrán ver a sus integrantes fuera de las transmisiones habituales.

Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal forman parte del elenco que protagonizará este encuentro con el público peruano. Los fanáticos que quieran asistir al espectáculo ya pueden adquirir sus entradas a través de Teleticket, donde se ofrecen tres zonas con diferentes precios.

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¿Cuándo y dónde será el show de 'NDN' de Luzu TV en Perú?

La presentación de 'Nadie Dice Nada' está programada para el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Duomo Costa 21, ubicado en el Circuito de Playas de la Costa Verde, en San Miguel. Según la información publicada por Teleticket, el espectáculo podrá comenzar a las 5.30 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Esta será la primera vez que el elenco del programa de Luzu TV se reúna con sus seguidores peruanos en un show presencial. La propuesta busca trasladar al escenario el humor, las conversaciones y el estilo que han convertido al espacio argentino en uno de los formatos más populares del streaming.

¿Cuánto cuestan las entradas para 'Nadie Dice Nada' de Luzu TV y dónde comprarlas?

Las entradas para el espectáculo de Luzu TV ya se encuentran a la venta mediante la plataforma Teleticket. Los interesados pueden elegir entre tres zonas, cuyos precios regulares son los siguientes:

Zona Platinum: S/ 259.

Zona VIP: S/ 203.

Zona General: S/ 149.

Los precios publicados incluyen la comisión por servicio. Además, existe una tarifa especial para personas con discapacidad debidamente acreditadas en la zona VIP, cuyo costo es de S/ 165.

Para adquirir los boletos, los usuarios deben ingresar a la página web de Teleticket, buscar el evento 'Nadie Dice Nada en Perú' y seleccionar la ubicación de su preferencia. La plataforma permite comprar hasta 6 entradas por cliente.

Cabe señalar que el ingreso está permitido para mayores de 16 años. Los adolescentes de esa edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable, y ambos tendrán que contar con entradas para la misma zona. No se permitirá el acceso a menores de 16 años.