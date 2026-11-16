Ni Lima ni provincia: La Liga 1 evalúa llevar la nueva Supercopa Peruana a un inédito escenario internacional Para 2027 está programada la Supercopa Peruana entre los ganadores de Liga 1 y la Copa de la Liga, con la propuesta de jugarse fuera de Perú.

Con el reciente campeonato de Sporting Cristal en la recién instaurada Copa de la Liga, la atención ahora se centra en el próximo campeón de la Liga 1 2026, con equipos como Sport Huancayo, Alianza Lima y Universitario compitiendo. Los campeones de estos torneos se enfrentarán en la Supercopa Peruana 2027 . Sin embargo, una reciente propuesta podría llevar este evento fuera de las fronteras peruanas.

Propuesta para jugar la Supercopa Peruana en el extranjero

La Supercopa Peruana, que asoma como una cita fundamental en el panorama futbolístico, espera consolidarse en 2027 con un enfrentamiento entre el campeón de la Copa de la Liga, Sporting Cristal, y el próximo ganador de la Liga 1. Esta competición podría, por primera vez, disputarse fuera de Perú.

El periodista Kevin Pacheco ha informado sobre la posibilidad de que este evento se lleve a cabo en tierras estadounidenses, una idea innovadora por parte de los organizadores debido al carácter del torneo.

Supercopa Peruana podría realizarse en Estados Unidos

“La Supercopa Peruana en EE. UU.: la organización de la Liga 1 explora la posibilidad de que la Supercopa de 2027 se juegue allí. Participarían los campeones de la Liga 1 y de la Copa 2026 . Inicialmente, la idea es aprovechar la fecha FIFA de marzo para su realización. La última palabra la tiene el directorio de la FPF”, compartió en su cuenta de 'X'.

Pacheco también sugirió que la fecha probable sea durante un receso por la fecha FIFA de marzo, aunque destacó que esta decisión aún depende de la aprobación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sporting Cristal, campeón de la Copa de la Liga, es el primer clasificado a la Supercopa Peruana.

Recuento de la última Supercopa Peruana

La última edición de este torneo se celebró en 2020, enfrentando a Atlético Grau, ganador de la Copa Bicentenario 2019, contra Deportivo Binacional, campeón de la Liga 1 2019. Atlético Grau se llevó el título con un contundente 3-0. Desde entonces, la Supercopa no ha tenido lugar.