Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones Transportistas anunciaron una movilización desde la plaza de Acho hasta el Congreso. La medida ocurre tras el asesinato de un chofer de la línea A2 en Pamplona Alta.

Más de 50 empresas de transporte público en Lima suspenderán sus servicios el martes 10 de noviembre en protesta por extorsiones y ataques al sector. La movilización, convocada por Anitra, comenzará a las 7:00 a. m. en la plaza de Acho. | Difusión

Más de 50 empresas de transporte público en Lima suspenderán sus servicios el martes 10 de noviembre en protesta por extorsiones y ataques al sector. La movilización, convocada por Anitra, comenzará a las 7:00 a. m. en la plaza de Acho. | Difusión

Más de 50 empresas de transporte público de Lima suspenderán temporalmente sus servicios este martes 10 de noviembre, durante la movilización convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) para exigir acciones contra las extorsiones y los ataques que afectan al sector.

La concentración está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho. Desde allí, los transportistas se movilizarán hacia el Congreso de la República, donde buscarán reunirse con representantes del Legislativo y exigir medidas concretas frente a la inseguridad.

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El presidente de Anitra, Martín Valeriano, señaló que las empresas afiliadas al gremio paralizarán sus unidades mientras se desarrolle la protesta. Asimismo, advirtió que otros operadores podrían sumarse a la medida. “Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general”, sostuvo Valeriano.

El dirigente cuestionó que, pese a los anuncios oficiales en materia de seguridad, los ataques contra conductores y empresas de transporte continúen. En ese sentido, advirtió que el gremio podría convocar a un paro en los próximos días si sus demandas no son atendidas.

Asesinato de chofer eleva tensión

La protesta fue anunciada horas después del asesinato de Ismael Yanez, conductor de la línea A2, quien cubría la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. El chofer fue atacado a balazos el domingo 8 de noviembre, cuando circulaba por la zona de Entrada 12, en Pamplona Alta.

Según la información difundida sobre el caso, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la combi. Los atacantes se colocaron a la altura del conductor y efectuaron al menos seis disparos.

Yanez resultó herido e intentó continuar su recorrido en busca de ayuda. Sin embargo, llegó hasta el cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe, donde perdió el control de la unidad y chocó. Hasta el cierre de esta nota no se había informado sobre personas detenidas por el crimen.

El caso recuerda otro ataque registrado en noviembre de 2025 contra una unidad de la misma línea A2, también en Pamplona Alta. En aquella ocasión, un pasajero de 25 años, identificado como Luis Caja Salcedo, murió tras recibir un disparo cuando la combi se dirigía hacia Rinconada.

Más de 160 ataques en 2026

La violencia contra el transporte público mantiene en alerta a los gremios. De acuerdo con cifras del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y el 27 de octubre de 2026 se registraron 164 atentados contra transportistas, con 93 personas fallecidas y 124 heridas.

El registro también señala que, entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, se acumularon 291 atentados contra transportistas, que dejaron 188 personas asesinadas.

Asimismo, durante el primer semestre de este año se reportaron 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, según información del mismo observatorio.

La movilización de este martes se suma así a los reiterados reclamos del sector para que el Ejecutivo adopte medidas frente a las extorsiones y ataques armados que afectan a conductores, cobradores y empresas de transporte.