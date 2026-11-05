Joven de 26 años fue acribillado frente a su vivienda en San Martín de Porres La víctima fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. La Policía no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Un hombre de 26 años, identificado como Jeremi Jackson Olasabal Ampuero, fue asesinado en San Martín de Porres con 14 disparos frente a su vivienda. El ataque ocurrió a las 7 p. m.

Un hombre de 26 años, identificado como Jeremi Jackson Olasabal Ampuero, fue asesinado en San Martín de Porres con 14 disparos frente a su vivienda. El ataque ocurrió a las 7 p. m. América TV

Un hombre de 26 años fue asesinado de 14 disparos en la cuadra 12 de la avenida Los Alisos, en San Martín de Porres (SMP). El ataque ocurrió cerca de las 7.00 p. m., cuando la víctima se encontraba frente a su vivienda.

El fallecido fue identificado como Jeremi Jackson Olasabal Ampuero. De acuerdo con información policial, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. El copiloto descendió del vehículo y disparó directamente contra el joven, quien intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado por los proyectiles y cayó en plena vía pública.

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Personal de la Policía Nacional llegó hasta la zona para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias. Peritos de Criminalística encontraron 14 casquillos de bala que habrían sido utilizados durante el ataque.

Ataque generó temor entre vecinos

Las detonaciones provocaron temor entre comerciantes y transeúntes que se encontraban en la avenida Los Alisos. Testigos señalaron que algunas personas, incluidos menores de edad, tuvieron que refugiarse dentro de establecimientos comerciales ante el riesgo de ser alcanzados por los disparos.

Según información policial, Olasabal Ampuero registraba antecedentes y anteriormente residía en Bellavista, Callao. Las autoridades indicaron que se había mudado recientemente a San Martín de Porres.

Por estas características, los investigadores no descartan que el homicidio corresponda a un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil todavía es materia de investigación.

Cámaras registraron fuga de los atacantes

Una cámara de videovigilancia ubicada frente al lugar del crimen habría registrado el momento del ataque y la posterior fuga de los sospechosos. Las imágenes son analizadas por los agentes para establecer las características de los involucrados y reconstruir su recorrido.

La investigación quedó a cargo de los agentes especializados en homicidios de la Policía Nacional, quienes buscan identificar y ubicar a los responsables del asesinato.