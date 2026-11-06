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Política

Keiko Fujimori anuncia mejoras en índices de crímenes, pero cifra estaría alterada por subregistro del Sinadef

Juan Carbajal, analista de datos, señaló que el Sistema Nacional de Defunciones no refleja una mejora real. Octubre se convierte en el mes más violento de Fujimori, con un promedio de seis homicidios diarios. Las dudas surgen sobre la transparencia de las fuentes utilizadas para presentar estas cifras.

Keiko Fujimori señaló que había un descenso en las cifras de 'crimenes violentos'
Keiko Fujimori señaló que había un descenso en las cifras de 'crimenes violentos'Presidencia del Perú.
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Keiko Fujimori aseguró en su mensaje a la Nación que los crímenes violentos —categoría que agruparía homicidios y otros delitos de esta naturaleza— han descendido de 7,5 a 6,5 durante su Gobierno. Sin embargo, la data oficial del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), utilizada para establecer los índices diarios de homicidios, presentaría un desfase que ocasionaría que varios casos todavía no estén siendo registrados. Así lo señaló a La República el analista de datos Juan Carbajal.

"Los datos no evidencian una mejora, hay muchas muertes ignoradas que no forman parte de las estadísticas oficiales del Gobierno. El mismo ministro del Interior ha puesto de fuente el Sinadef. Si uno pone sobre la mesa los datos del Sinadef, no responden todavía a mejoras. (…) Aún falta actualizar. Hablar de una reducción como tal es algo que se contradice", señaló Carbajal a La República.

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Octubre ha sido el mes más violento del Gobierno de Keiko Fujimori

Solo durante octubre, el Gobierno de Fujimori registró un promedio de seis homicidios diarios, según esta base de datos. La categoría de crímenes violentos utilizada por la presidenta no solo comprendería homicidios, sino también otros delitos que no fueron especificados.

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"Muchas veces, cuando el Gobierno de turno da estas cifras, trata de mover los números a su favor, pero sin dar todo el contexto. Ni el Sinadef da una connotación de reducción como tal. Esta supuesta baja se contradice: las cifras en octubre han superado las de agosto y septiembre. El mes de octubre es el mes con la mayor cantidad de homicidios en su gobierno”, señaló Carbajal a este medio.

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¿En qué cifras se basó Keiko Fujimori?

Al utilizar una categoría ambigua y no transparentar la fuente de la que obtuvo las cifras presentadas en su mensaje a la Nación, existen dudas sobre la procedencia de estos datos. De acuerdo con Juan Carbajal, una de las bases de datos que pudo haber utilizado la mandataria es el registro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Es muy posible que la presidenta haya tomado la referencia de la PNP, pero lamentablemente no hay formas de poder auditar de manera abierta esa información", indicó.

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El analista también cuestionó la fiabilidad de esta fuente: "La base de datos de la PNP ha estado cuestionada. En agosto, cuando el actual ministro del Interior, junto a quien en su momento era el director de la Policía, aseguraron que el primer semestre habría tenido una reducción de casi el 25% en comparación al mismo periodo del 2025. Pero cuando se revisa la data, vemos que hay cifras que fueron manipuladas. En esa base de datos, inflaron la cifra del 2025 para que parezca que en 2026 hubo una reducción. Luego lo corrigieron, pero aún hay datos por corregir".

Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, también consideró que la situación no ha mejorado. En línea con Carbajal, cuestionó la metodología empleada por el Gobierno para medir el presunto descenso de los homicidios.

"No se conoce qué tipo de criterios ha tomado la presidenta para afirmar que han disminuido a 6,5 los crímenes diarios. Esta cifra es mayor a la reportada por el Sinadef. Habría que ver qué criterios y qué rigurosidad metodológica ha seguido. Sea como fuere, lo que sí se puede argumentar es que los primeros cien días del Gobierno de Keiko han registrado un promedio diario de muertes por homicidio superior al de los siete meses anteriores. En cualquier caso, no estamos mejor que antes. Las cifras siguen siendo sumamente elevadas y toca comparar el primer semestre con el segundo semestre cuando finalice el año".

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Valdes señaló también una serie de promesas hechas por la mandataria que no han sido implementadas hasta el momento: “No existen realmente indicios firmes de que haya bajado la criminalidad en el país. No se ha invertido contra las organizaciones criminales lo que estaba establecido en el plan de gobierno para los primeros cien días. Se habló de un shock para incluir más patrulleros en las comisarías y la implementación de Centros de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia en comisarías. No hay nada de eso”.

Acciones urgentes

Valdés señaló que la presidenta debe priorizar algunos de los objetivos planteados durante la campaña electoral. Asimismo, consideró que es necesario trabajar en coordinación permanente con otras instituciones.

“Lo que debe hacer es iniciar aquello que está contemplado en los primeros 100 días del plan de gobierno. Decretos de urgencia para financiar la modernización de comisarías y proyectos de inversión pública para implementar Centros de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia. También se requiere que las bases de datos puedan interoperar y sean modernizadas. Para eso, se debe pactar con universidades. Algunas son del Estado y podrían tranquilamente procesar denuncias por extorsión y detectar patrones. Con ello, también sentar en la mesa a operadoras telefónicas y a empresas financieras para poder definir cursos de acción y vías rápidas para tener información. Es algo que tampoco se ha hecho”, apuntó.

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Para el especialista en seguridad, el Gobierno ha priorizado la imagen de su lucha contra la delincuencia mediante una puesta en escena en la que el uso de la fuerza militar se presenta como una solución. Valdés consideró que, en cambio, debe impulsarse un plan integral que aborde los distintos niveles en los que se manifiesta la criminalidad.

“Lo que se ha hecho es presentar una narrativa donde el orden se asocia con la militarización. Manejar el sector del Interior requiere conocimientos de seguridad. Ella (Fujimori) debe presentar planes para abarcar niveles de criminalidad: criminalidad común, criminalidad organizada y economía criminal. Con un plan así, sí se puede evaluar cómo se está luchando contra el crimen y qué resultados se logran o no, para que se pueda ir ajustando el plan”, señaló.

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