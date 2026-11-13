Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Sociedad

¡Lo atrapó en el aire! El increíble momento en que una joven le lanza su rosario al papa León XIV y él se lo devuelve desde el papamóvil

La joven saltó de alegría, compartiendo su felicidad con una amiga, convirtiendo el breve intercambio en uno de los momentos más comentados de la jornada juvenil.

El emocionante momento muestra a la joven saltando de alegría tras recibir de vuelta su rosario mientras el pontífice recorría el recinto en su papamóvil.
El emocionante momento muestra a la joven saltando de alegría tras recibir de vuelta su rosario mientras el pontífice recorría el recinto en su papamóvil. | Foto: ETWN
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV protagonizó un momento inesperado durante su ingreso al Estadio Nacional de Lima, donde participó en una vigilia con jóvenes el jueves 12 de noviembre. En medio del recorrido del papamóvil, una asistente le lanzó un rosario y el pontífice logró atraparlo con una mano y luego devolvérselo.

La escena quedó registrada en video y fue difundida por EWTN News. La joven, que se encontraba entre la multitud, recibió nuevamente el objeto religioso y reaccionó con saltos y gritos de emoción, mientras compartía el momento con una amiga. El breve intercambio se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada juvenil.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Puedes ver

Ricardo Gallegos, el conductor del Metropolitano que se hizo viral por perseguir al papa León XIV junto a sus pasajeros

lr.pe

Papa León XIV sorprende a una joven al devolverle su rosario durante su ingreso al Estadio Nacional

El hecho ocurrió cuando el sumo pontífice se desplazaba en el papamóvil hacia el interior del recinto deportivo. Al ver que la joven le lanzaba el rosario, extendió el brazo fuera del vehículo y consiguió sujetarlo en el aire. Sin detener su recorrido, decidió devolverlo hacia la asistente, quien pudo recuperar el objeto que le había entregado.

LR Focus

La reacción de la joven fue inmediata. Tras recibir el rosario, comenzó a saltar de alegría y tomó de las manos a una amiga que estaba a su lado. El video muestra la emoción de ambas mientras el papa continuaba su ingreso al estadio, rodeado por los saludos y las ovaciones de los asistentes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colombia vs Chile EN VIVO HOY: transmisión minuto a minuto del partido por la fecha FIFA de noviembre

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY vía América TV: gol de Gianluca Lapadula en el partido amistoso por fecha FIFA

Laura Mau acusa a Brunella Torpoco de presunta extorsión y solicita garantías personales: "Tengo pruebas"

Sociedad

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: sigue su recorrido, el encuentro con sus fieles y su itinerario completo para este viernes 13

¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia corte para este sábado 14 de noviembre: Conoce si tu zona está en la lista

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 13 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

Pacha Sotelo: “La presencia de Merino y Boluarte es contraria al discurso que viene dando el papa León XIV”