¡Lo atrapó en el aire! El increíble momento en que una joven le lanza su rosario al papa León XIV y él se lo devuelve desde el papamóvil La joven saltó de alegría, compartiendo su felicidad con una amiga, convirtiendo el breve intercambio en uno de los momentos más comentados de la jornada juvenil.

El emocionante momento muestra a la joven saltando de alegría tras recibir de vuelta su rosario mientras el pontífice recorría el recinto en su papamóvil. | Foto: ETWN

El emocionante momento muestra a la joven saltando de alegría tras recibir de vuelta su rosario mientras el pontífice recorría el recinto en su papamóvil. | Foto: ETWN

El papa León XIV protagonizó un momento inesperado durante su ingreso al Estadio Nacional de Lima, donde participó en una vigilia con jóvenes el jueves 12 de noviembre. En medio del recorrido del papamóvil , una asistente le lanzó un rosario y el pontífice logró atraparlo con una mano y luego devolvérselo.

La escena quedó registrada en video y fue difundida por EWTN News. La joven, que se encontraba entre la multitud, recibió nuevamente el objeto religioso y reaccionó con saltos y gritos de emoción, mientras compartía el momento con una amiga. El breve intercambio se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada juvenil.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Papa León XIV sorprende a una joven al devolverle su rosario durante su ingreso al Estadio Nacional

El hecho ocurrió cuando el sumo pontífice se desplazaba en el papamóvil hacia el interior del recinto deportivo. Al ver que la joven le lanzaba el rosario, extendió el brazo fuera del vehículo y consiguió sujetarlo en el aire. Sin detener su recorrido, decidió devolverlo hacia la asistente, quien pudo recuperar el objeto que le había entregado.

La reacción de la joven fue inmediata. Tras recibir el rosario, comenzó a saltar de alegría y tomó de las manos a una amiga que estaba a su lado. El video muestra la emoción de ambas mientras el papa continuaba su ingreso al estadio, rodeado por los saludos y las ovaciones de los asistentes.