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Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | Estas ciudades frenan los acuerdos de colaboración con el ICE

Las elecciones intermedias en EE. UU. vieron a California, Arizona y Colorado rechazar propuestas sobre identificación electoral y cooperación con el ICE.

Ciudades frenan los acuerdos de colaboración con el ICE.
Ciudades frenan los acuerdos de colaboración con el ICE.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El 3 de noviembre se realizaron las elecciones intermedias en Estados Unidos. En los comicios, California, Arizona y Colorado rechazaron propuestas sobre la identificación electoral y cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A pesar de que los electores bloquearon esos cambios, esto no constituye una cancelación de los acuerdos 287(g).

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¿Qué rechazaron en California y Arizona sobre la identificación para votar?

La Proposición 144 en Arizona buscaba imponer requisitos de identificación tanto para votar de manera presencial como por correo, además de introducir otros cambios en el sistema electoral. De acuerdo con AP, al 11 de noviembre el rechazo se imponía con el 53,3%, frente al 46,7% de apoyo, con el 99% de los votos estimados ya contabilizados.

En California, la Proposición 39 pretendía exigir identificación emitida por el Gobierno para sufragar en persona y los cuatro últimos dígitos de un documento de identidad para devolver una boleta por correo. Según AP, la medida fue rechazada por el 60,5%, con el 89% del escrutinio estimado.

¿Cuál es el principal cambio en Colorado tras rechazar la Enmienda 81?

La Enmienda 81 planteaba añadir a la Constitución estatal la obligación de que los policías avisaran al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando presentaran cargos contra personas que pudieran encontrarse en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Según AP, esa disposición abarcaba delitos violentos y, en el caso de personas con antecedentes por delitos graves, cualquier infracción.

En el conteo, el 55,3% votó en contra, mientras que el 44,7% se mostró a favor. AP, además, ya había anticipado la derrota de la propuesta el 4 de noviembre. La diferencia entre ambas opciones fue de 10,6 puntos porcentuales.

¿Cómo podría cancelarse el acuerdo 287(g) con el ICE?

El convenio 287(g) autoriza a delegar ciertas tareas migratorias en agentes estatales o locales. Su conclusión depende de los pasos previstos en cada acuerdo, ya que el modelo oficial del ICE establece que la autoridad local debe comunicar por escrito su decisión a la oficina federal correspondiente.

En el caso del convenio de Dade County, Georgia, se exige un aviso escrito con 90 días de antelación para dar por terminada o suspender la cooperación. Esto explica por qué una derrota en las urnas o un relevo de autoridades no supone, por sí solo, el fin inmediato de un pacto.

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