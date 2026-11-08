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Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de mujer en descampado cerca de la zona arqueológica de Chuquitanta en SMP

La Policía Nacional investiga un presunto caso de violencia sexual y asesinato tras el descubrimiento del cadáver semidesnudo y prendas de vestir esparcidas.

Efectivos de la Policía Nacional investigan un presunto caso de agresión sexual.
Efectivos de la Policía Nacional investigan un presunto caso de agresión sexual.
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El cuerpo de una mujer fue encontrado la mañana de este domingo 8 de noviembre en un terreno descampado ubicado cerca de la zona arqueológica de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. El hallazgo movilizó a efectivos de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recoger evidencias.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades investigan un presunto caso de violencia sexual seguido de asesinato. La víctima fue encontrada semidesnuda y sus prendas de vestir inferiores estaban a varios metros del cadáver. Estos elementos serán evaluados como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Tras el hallazgo, agentes policiales y representantes de las autoridades competentes realizaron las primeras pericias en la zona. Las investigaciones buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte, así como identificar a la víctima y determinar las posibles responsabilidades.

LR Focus

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre las personas que podrían estar involucradas en el crimen. Las diligencias continúan.

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