Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy Torneo Clausura de la Liga 1 2026 El equipo comandado por Pablo Guede visita Andahuaylas con la misión de lograr un triunfo y esperar resultados. Sigue la transmisión del partidazo Alianza Lima vs Los Chankas.

HOY Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO juegan en Andahuaylas. Los victorianos visitan a los guerreros, a partir de la 1.00 p. m., por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Además de no poder contar con Pablo Guede, que se encuentra suspendido, el cuadro íntimo llega con cinco bajas: Renzo Garcés, Paolo Guerrero, Piero Cari, Cristian Neira y Josué Estrada.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Los Chankas?

En territorio peruano, el compromiso entre blanquiazules y andahuaylinos se podrá seguir a partir de la 1.00 p. m.

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas?

La transmisión del partido Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima vs Los Chankas: alineaciones probables

En Alianza Lima, la gran baja será el central Renzo Garcés, quien sufrió un duro golpe en la nariz ante Cienciano y no viajó con la delegación a Andahuaylas.

Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, David González; Accel Campos, Marlon Torres, Christian Velarde, Brayan Guevara; Jarlin Quintero y Oshiro Takeuchi.

Hairo Camacho; Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, David González; Accel Campos, Marlon Torres, Christian Velarde, Brayan Guevara; Jarlin Quintero y Oshiro Takeuchi. Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Nicolás Díaz, Alan Cantero, Jairo Vélez; Federico Girotti y Eryc Castillo.

Alianza Lima vs Los Chankas: pronósticos y apuestas

A pesar de jugar de visita, las casas de apuestas ubican a Alianza Lima como favorito para el duelo.