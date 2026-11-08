Papa León XIV en Perú: MML prohíbe acampar en los exteriores del Estadio Nacional para la vigilia juvenil Para garantizar el orden, se desplegarán 500 agentes municipales y se cerrarán vías cercanas, como José Gálvez y 28 de Julio.

Se habilitarán diversas puertas para el acceso y se desplegarán 500 agentes municipales para garantizar la seguridad durante la vigilia.

Se habilitarán diversas puertas para el acceso y se desplegarán 500 agentes municipales para garantizar la seguridad durante la vigilia. Foto: composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció las medidas de seguridad y organización previstas para la vigilia juvenil por la visita del papa León XIV, programada para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Entre las disposiciones comunicadas por la comuna figura la prohibición de instalar campamentos en los exteriores del recinto deportivo para esperar el ingreso al evento.

La restricción busca mantener el orden en los alrededores del estadio y facilitar el acceso de los asistentes. Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, informó que las puertas se abrirán a las 11:00 a. m. para recibir al público, por lo que pidió a los fieles no llegar durante la noche ni permanecer en la zona con anticipación para acampar.

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“Tenga en cuenta que aquí no va haber acampamento para que la genta pueda esperar y entrar al reciento al día siguiente, ni nada. Simplemente vengan con tranquilidad que todos van a tener el acceso facilitado”, explicó.

Vigilia juvenil por el papa León XIV: ¿cuántas personas podrán ingresar al Estadio Nacional y desde qué hora?

El Estadio Nacional contará con un aforo habilitado de 52 mil personas, de acuerdo con el expediente técnico presentado por el Arzobispado. La distribución contempla dos espacios diferenciados: 40 mil asistentes podrán ubicarse en las tribunas, mientras que los 12 mil restantes ocuparán las zonas habilitadas en el campo de juego.

Para organizar el acceso, la totalidad de las puertas del recinto estará disponible para quienes tengan previsto ingresar a las tribunas. En cambio, los asistentes que ocuparán los espacios del campo deberán utilizar exclusivamente las puertas 27, 18 y 34, destinadas a las zonas A, B, C y D.

Visita del papa León XIV: MML desplegará 500 agentes municipales y cerrará calles aledañas al Estadio Nacional

El operativo municipal también contempla la participación de 500 agentes provenientes de distintas áreas de la comuna limeña. El personal pertenecerá a las gerencias de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Movilidad Urbana, Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo de Desastres y Solidaridad y Servicios a la Ciudad.

Como parte de las restricciones vehiculares y de circulación previstas para la jornada, se confirmó el cierre de las calles José Gálvez, 28 de Julio y Petit Thouars. La medida también comprenderá la parte posterior del Circuito Mágico del Agua.