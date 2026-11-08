Chiclayo se prepara para el papa León XIV: habrá QR, buses nocturnos y caminatas de hasta 4 km A cinco días de la llegada del pontífice, Lambayeque prepara controles de acceso, transporte nocturno, estacionamientos, atención médica y restricciones de tránsito para la misa del 13 de noviembre en Pimentel.

Chiclayo se alista para recibir al papa León XIV el 13 de noviembre, con un operativo que atenderá a más de un millón de feligreses en las Pampas de Pimentel. | composición

Chiclayo se alista para recibir al papa León XIV el 13 de noviembre, con un operativo que atenderá a más de un millón de feligreses en las Pampas de Pimentel. | composición

Chiclayo acelera los preparativos para recibir al papa León XIV. A cinco días de su llegada, Lambayeque ultima un operativo que deberá atender a una multitud estimada entre 900.000 y más de un millón de personas durante la misa que el pontífice celebrará el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

La visita de Robert Francis Prevost a la región movilizará un amplio despliegue de seguridad, transporte y atención sanitaria. El principal desafío será ordenar el ingreso de cientos de miles de peregrinos a una zona costera que tendrá restricciones de tránsito, accesos controlados y trayectos a pie de hasta cuatro kilómetros.

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León XIV llegará a Chiclayo procedente de Lima y permanecerá en la región durante el 13 y 14 de noviembre. El viaje tiene además un significado especial para el pontífice, quien fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Misa en Pimentel tendrá cuatro accesos y control con QR

La misa está programada para las 10.30 a. m. del viernes 13 de noviembre, en una explanada de 81 hectáreas ubicada cerca de las Pampas de Pimentel. El espacio se encuentra en la etapa final de acondicionamiento y contará con pantallas gigantes, iluminación, servicios higiénicos, puntos de atención médica y sectores diferenciados.

El ingreso será gratuito, pero los asistentes deberán registrarse previamente y presentar un código QR. Hasta el 5 de noviembre, la organización reportó más de 130.000 personas inscritas.

Los accesos se habilitarán desde las 8.00 p. m. del jueves 12 y permanecerán abiertos hasta las 8.00 a. m. del viernes 13. Se han previsto cuatro ingresos principales para la zona de concentración.

La organización también contempla cerca de 1.000 baños y 14 puntos de salud. A ello se sumarán un hospital móvil, ambulancias, bomberos y personal de la Cruz Roja.

Las autoridades anunciaron además la distribución de agua para los asistentes y la instalación de infraestructura temporal para facilitar el desplazamiento de adultos mayores y personas con discapacidad.

Peregrinos tendrán que caminar hasta cuatro kilómetros

El transporte será uno de los puntos más sensibles del operativo. El Ejército habilitó un espacio en el sector Fuerte Cáceres para recibir al menos 2.500 vehículos, aunque otros reportes señalan que la capacidad podría llegar a unas 4.000 unidades.

Desde ese punto, los peregrinos deberán continuar a pie hacia las Pampas de Pimentel. El recorrido estimado es de entre tres y cuatro kilómetros.

Para facilitar el traslado durante la madrugada, el Gobierno Regional de Lambayeque anunció 50 buses con servicio nocturno que acercarán a los asistentes a los puntos establecidos de ingreso.

También se aplicarán restricciones y desvíos en la carretera Chiclayo-Pimentel. Los vehículos particulares no podrán avanzar hasta las inmediaciones del lugar de la misa y deberán detenerse en las zonas autorizadas para que los visitantes continúen caminando.

La medida busca evitar una congestión vehicular que complique el acceso a Pimentel durante las horas de mayor concentración.

Despliegue policial y restricción de drones

La Policía Nacional implementará varios anillos de seguridad alrededor de las zonas donde se desarrollarán las actividades del pontífice. El operativo contará con agentes especializados procedentes de Lima y otras regiones.

También se utilizará un helicóptero EC145 para labores de vigilancia y eventuales evacuaciones aeromédicas.

El uso de drones particulares estará prohibido durante las actividades oficiales. Solo podrán operar equipos autorizados de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea del Perú.

León XIV llegará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo aproximadamente a las 9.10 a. m. del viernes 13. Luego se trasladará hacia Pimentel para presidir la misa.

Después de la celebración religiosa, el pontífice visitará la capilla San Óscar A. Romero, sostendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario Nuestra Señora de la Paz y culminará la jornada con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Hoteles del centro ya están copados

La llegada masiva de visitantes ya genera presión sobre la capacidad hotelera y el transporte de la región. Los hoteles del centro de Chiclayo tienen reservas para los días centrales de la visita y los establecimientos de cuatro estrellas agotaron sus habitaciones con semanas de anticipación.

Todavía se reportaba disponibilidad en distritos como José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y Monsefú al inicio de noviembre.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe cuentan con unas 15.000 plazas-cama distribuidas en 569 establecimientos. A esta oferta se suman alquileres temporales, hospedajes familiares y campamentos.

La demanda también alcanzó al transporte terrestre y aéreo. De acuerdo con estimaciones de la plataforma Kupos.pe, las reservas anticipadas de pasajes hacia Chiclayo aumentaron 23% y podrían crecer hasta 150% en los días previos a la visita.

Un reporte de RPP en agencias de viaje registró, además, que un boleto aéreo de ida y vuelta entre Lima y Chiclayo pasó de US$139 a US$244, un incremento cercano al 80%.

Visita del papa podría movilizar S/500 millones

La visita también representa una oportunidad económica para Lambayeque. La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque calcula que el desplazamiento de visitantes podría generar un movimiento de aproximadamente S/500 millones en sectores como transporte, hospedaje, gastronomía, comercio, artesanía, industria y agroexportación.

Mincetur proyecta, para todas las ciudades incluidas en el recorrido del pontífice, un impacto directo de S/308,4 millones y más de 854.000 visitantes.

Sin embargo, la llegada del papa también pondrá en evidencia las dificultades que enfrenta Chiclayo. La ciudad mantiene problemas relacionados con el abastecimiento de agua, alcantarillado, infraestructura y zonas vulnerables a inundaciones. A ello se suma la emergencia por lluvias declarada en localidades de Lambayeque, entre ellas Chiclayo y Pimentel.

La región se prepara así para una de las mayores concentraciones de personas de los últimos años, con la expectativa de recibir a más de un millón de fieles y el reto de garantizar que el operativo funcione durante una jornada que concentrará actividades religiosas, desplazamientos masivos y fuertes restricciones de tránsito.