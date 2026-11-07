EsSalud y el Ejército coordinan puentes aéreos y terrestres para traslado de pacientes ante lluvias en Tumbes

Las medidas incluyen un sistema de transporte aéreo y terrestre para asegurar la conectividad y el abastecimiento de insumos médicos durante situaciones de crisis climática.

Las medidas incluyen un sistema de transporte aéreo y terrestre para asegurar la conectividad y el abastecimiento de insumos médicos durante situaciones de crisis climática. Foto: Andina/Composición LR

Ante la posibilidad de que las lluvias intensas provoquen inundaciones y bloqueos en Tumbes, EsSalud estableció coordinaciones con el Ejército del Perú para garantizar el desplazamiento de pacientes, medicamentos e insumos médicos. La estrategia contempla rutas de transporte aéreo y terrestre que permitan mantener la atención sanitaria cuando las carreteras queden interrumpidas por huaicos o la activación de quebradas.

Como parte de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño, la Red Asistencial Tumbes también contará con instalaciones alternativas para atender a la población durante las emergencias climáticas. Para ello, el Seguro Social de Salud formalizó un acuerdo con el Proyecto Binacional Puyango Tumbes, que permitirá utilizar temporalmente ambientes ubicados en zonas no inundables.

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EsSalud habilitará espacios no inundables para atender pacientes durante las lluvias en Tumbes

El convenio permitirá que áreas físicas pertenecientes al Proyecto Binacional Puyango Tumbes sean utilizadas como puntos de contingencia médica. Estos espacios servirán para ampliar la capacidad de atención cuando las precipitaciones alcancen sus niveles más críticos y las instalaciones habituales puedan enfrentar dificultades para operar.

La selección de los ambientes se realizó mediante una inspección técnica conjunta entre representantes de ambas instituciones. Durante la evaluación se verificó que el complejo reúne condiciones básicas para recibir emergencias y que su ubicación ofrece protección frente a la acumulación de aguas pluviales. La medida busca contar con infraestructura disponible para sostener las prestaciones médicas en la región.

Ejército del Perú apoyará con puentes aéreos y terrestres ante posibles bloqueos de vías

La coordinación entre EsSalud y el Ejército contempla organizar mecanismos de transporte para responder si las inundaciones, los huaicos o las quebradas activadas impiden el tránsito por las carreteras. El plan considera un puente aéreo y otro terrestre, con el propósito de evitar que las interrupciones de conectividad retrasen la movilización de personas que necesitan atención médica.

Los desplazamientos también estarán destinados al abastecimiento de medicamentos e insumos esenciales para los establecimientos de salud. Estas acciones forman parte de la preparación institucional ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño y buscan mantener la atención de los asegurados y ciudadanos de Tumbes durante las contingencias climáticas.