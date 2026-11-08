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Tras arrasar en Sudamérica con seis premios: Perú va por la corona mundial en los World Travel Awards 2026, así puedes votar vía ONLINE

Machu Picchu destaca como Principal Atracción Turística del mundo, mientras que Lima aspira a ser reconocida como Mejor Ciudad Patrimonio del mundo.

El país participa en categorías que resaltan su gastronomía, patrimonio cultural y naturaleza, con Machu Picchu compitiendo como Principal Atracción Turística del Mundo.
El país participa en categorías que resaltan su gastronomía, patrimonio cultural y naturaleza, con Machu Picchu compitiendo como Principal Atracción Turística del Mundo.Foto: Andina/Composición LR
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Perú busca ampliar su presencia en el turismo internacional con varias nominaciones en la edición mundial de los World Travel Awards 2026. Luego de obtener seis reconocimientos en la competencia sudamericana, el país participa en distintas categorías vinculadas con su gastronomía, patrimonio cultural, naturaleza y oferta de aventura. La votación del público para respaldar estas candidaturas estará disponible hasta este lunes 9 de noviembre.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), recordó que los interesados pueden apoyar al país mediante la plataforma oficial de los premios. Los resultados de la competencia global se conocerán durante la gala final programada para el 12 de diciembre en Tanzania.

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Perú compite en seis categorías mundiales y Machu Picchu busca ser la principal atracción turística

El país cuenta con nominaciones como Mejor Destino Culinario, Cultural, Natural y de Turismo de Aventura del Mundo. También participa en las categorías de Mejor Destino de Cruceros y Mejor Destino del Mundo. Estas candidaturas buscan destacar la variedad de experiencias turísticas que ofrece el territorio peruano, desde sus cocinas regionales hasta sus paisajes y expresiones culturales.

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Otras postulaciones corresponden a destinos e instituciones específicas. Machu Picchu, ubicado en Cusco, compite como Principal Atracción Turística del Mundo, mientras que Lima está nominada como Mejor Ciudad Patrimonio del Mundo. Por su parte, Promperú busca el reconocimiento como Mejor Oficina de Turismo del Mundo. En la edición sudamericana de 2026, el país obtuvo seis premios, entre ellos los de Destino Líder de Sudamérica, Destino Culinario Líder y Destino Cultural Líder. Machu Picchu también fue reconocido como Atracción Turística Líder de Sudamérica.

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World Travel Awards 2026: cómo votar ONLINE por las nominaciones peruanas hasta este 9 de noviembre

Las personas que deseen respaldar las candidaturas nacionales deben ingresar a la página oficial. Una vez en la plataforma, tendrán que registrarse o iniciar sesión para acceder a la sección correspondiente a la competencia mundial y seleccionar las nominaciones peruanas por las que desean votar.

El plazo para participar vence este lunes 9 de noviembre, por lo que la votación debe realizarse antes de esa fecha. Promperú recordó que el respaldo del público permitirá acompañar las postulaciones del país en esta etapa internacional. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 12 de diciembre en Tanzania, donde se anunciarán los resultados de la edición global de los World Travel Awards 2026.

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