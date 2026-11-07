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Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las blanquiazules buscan seguir con su racha de triunfos en la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Géminis.

Real Madrid ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: Real Madrid
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VER Alianza Lima vs Géminis HOY EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Las dirigidas por Natalia Málaga buscarán dar el golpe ante las vigentes tricampeonas, que llevan tres triunfos consecutivos en el arranque de la competición.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de la penúltima fecha

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?

El duelo entre Alianza Lima y Géminis se disputará este domingo 8 de noviembre y arrancará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

LR Focus
  • Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

Canal para ver Alianza Lima vs Géminis

Alianza Lima vs Géminis se puede ver EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Géminis?

El encuentro entre Alianza Lima y Géminis se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Géminis por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Puedes ver

Perú vs Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso de la selección en fecha FIFA

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Entradas para Alianza Lima vs Géminis

La venta de entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Géminis se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: S/ 25
  • General Norte: S/ 25
  • General Oriente: S/ 25
  • General Occidente: S/ 25
  • Sur Preferente: S/ 30
  • Norte Preferente: S/ 30
  • Oriente Preferente: S/ 45
  • Occidente Preferente: S/ 45

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