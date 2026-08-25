A un año de su estreno: el nuevo aeropuerto Jorge Chávez es nominado a Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2026, ¿cómo votar?

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez compite por el título de Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2026 en los World Travel Awards, con votaciones abiertas hasta el 28 de agosto. | Foto: LAP/World Travel Awards/Composición LR

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez compite por el título de Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2026 en los World Travel Awards, con votaciones abiertas hasta el 28 de agosto. | Foto: LAP/World Travel Awards/Composición LR

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El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez compite por el reconocimiento de Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2026 en los World Travel Awards, certamen internacional de la industria de viajes y turismo. La votación permanecerá abierta hasta el próximo 28 de agosto y permitirá que el público respalde al terminal peruano a través de la página oficial del concurso.

La nominación llega a poco más de un año del inicio de operaciones de la nueva terminal. Durante este periodo, el aeropuerto ha destacado por su infraestructura, oferta gastronómica y desempeño operacional. Además, en junio de 2026 alcanzó el primer lugar mundial en puntualidad de salida dentro de la categoría de grandes aeropuertos, según el reporte elaborado por Cirium.

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¿Cómo votar por el Aeropuerto Jorge Chávez en los World Travel Awards 2026?

Los usuarios que deseen apoyar al aeropuerto peruano pueden realizar el procedimiento de forma virtual. El proceso informado para emitir el voto es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de los World Travel Awards en el siguiente ENLACE.

a la página oficial de los World Travel Awards en el siguiente ENLACE. Registrarse en la plataforma y verificar el correo electrónico.

en la plataforma y verificar el correo electrónico. Seleccionar la región “South America”.

la región “South America”. Elegir la categoría “Leading Airport”.

la categoría “Leading Airport”. Marcar la opción “Jorge Chavez International Airport”.

la opción “Jorge Chavez International Airport”. Confirmar el voto antes del cierre de la convocatoria.

La votación estará habilitada hasta el 28 de agosto, por lo que los usuarios interesados deberán completar el registro antes de esa fecha. El reconocimiento busca destacar a los aeropuertos con mejor desempeño y propuesta dentro de la región sudamericana.

Jorge Chávez lideró ranking mundial de puntualidad entre grandes aeropuertos

El nuevo Jorge Chávez obtuvo en junio de 2026 un índice de puntualidad de salida de 92,67 %, resultado que le permitió ubicarse en el primer puesto global de la categoría Large Airports de Cirium. El indicador supone una mejora de más de siete puntos porcentuales frente al 85,5 % registrado durante 2025.

Durante 2026, el terminal también logró ubicarse dentro del Top 5 mundial en cuatro de los últimos cinco reportes mensuales de Cirium. El aeropuerto atiende aproximadamente a 2 millones de pasajeros y 16 mil vuelos cada mes, mientras consolida sus operaciones tras su primer año de funcionamiento.

El reconocimiento en puntualidad se suma ahora a su nominación en los World Travel Awards 2026, donde competirá con otros terminales de Sudamérica hasta que se cierre el proceso de votación.