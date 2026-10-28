Emergencia en Amazonas: fuertes precipitaciones dañan infraestructura escolar y viviendas en cuatro provincias Precipitaciones también se reportaron en Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba, donde la población permanece alerta. Las autoridades deben intervenir para inspeccionar y evaluar las necesidades de asistencia en las áreas afectadas.

Los pobladores de Cocachimba y otros sectores denunciaron afectaciones, mientras esperan una evaluación oficial para determinar la magnitud de los daños y las necesidades derivadas del fenómeno El Niño.

Los pobladores de Cocachimba y otros sectores denunciaron afectaciones, mientras esperan una evaluación oficial para determinar la magnitud de los daños y las necesidades derivadas del fenómeno El Niño. Foto: Andina/Composición LR

Las precipitaciones registradas en la región Amazonas ocasionaron daños materiales en el distrito de Valera, provincia de Bongará, donde se reportaron afectaciones en viviendas, cunetas y un centro educativo. La situación generó preocupación entre los residentes de las zonas perjudicadas, mientras se espera una evaluación oficial que permita establecer la magnitud de los daños y las necesidades de atención por el fenómeno El Niño.

Uno de los puntos afectados es el centro poblado de Cocachimba, donde la institución educativa N.º 18102 presentó daños asociados a las lluvias. Los reportes también mencionan a familias de distintos sectores que enfrentan las consecuencias de las precipitaciones. Aunque los vecinos advirtieron sobre posibles deslizamientos y un eventual aluvión, todavía no se cuenta con una cifra confirmada de personas afectadas ni con un balance oficial de las pérdidas.

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Lluvias en Amazonas dañan colegio, viviendas y sistemas de drenaje en Bongará

En el distrito de Valera, las lluvias alcanzaron diferentes sectores y afectaron infraestructura utilizada por la población. En Cocachimba, los daños reportados en el colegio N.º 18102 pusieron en evidencia las dificultades que afronta la comunidad durante este episodio de precipitaciones.

Los residentes también informaron sobre afectaciones en viviendas y cunetas, elementos que forman parte del entorno habitacional y del drenaje de las zonas afectadas. Entre los lugares señalados por la población figuran Cocahuayco, La Coca y Huayraticrana. Asimismo, se mencionó a Encajuache, aunque su ubicación y el alcance de las afectaciones requieren una verificación por parte de las autoridades.

La intensidad de las lluvias provocó temor entre algunas familias, cuyos testimonios alertaron sobre la posibilidad de deslizamientos y un aluvión. Estas advertencias corresponden a reportes vecinales y no constituyen una confirmación oficial de que dichos eventos hayan ocurrido.

Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba también reportan precipitaciones

Los reportes sobre las lluvias no se limitan a Bongará. También se registraron precipitaciones en las provincias de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba, donde la población permanece atenta a las condiciones meteorológicas. La información disponible no precisa si en estos lugares se produjeron daños de la misma magnitud que los reportados en Valera.

Ante lo ocurrido, resulta necesaria la intervención de las autoridades competentes para inspeccionar las viviendas, el plantel educativo y los sistemas de drenaje afectados. Estas evaluaciones permitirán determinar las condiciones de seguridad de los espacios comprometidos y establecer si las familias requieren asistencia.

La revisión de las zonas mencionadas también permitirá aclarar el alcance de los reportes sobre posibles deslizamientos y establecer si existe algún peligro que requiera medidas adicionales. Hasta contar con información oficial, no se dispone de un balance definitivo sobre los daños ni sobre el número de personas afectadas por las lluvias en Amazonas.