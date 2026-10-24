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Sociedad

Minedu suspende a cuatro escolares por agredir a un menor de 14 años y evalúa expulsarlos de colegio en San Miguel

Las autoridades educativas evalúan la posible expulsión definitiva de los implicados, quienes recibirán clases virtuales mientras se desarrolle el procedimiento administrativo.

El caso también fue denunciado a la Fiscalía, y se brindará apoyo legal y psicológico al menor agredido y a su madre durante el proceso.
El caso también fue denunciado a la Fiscalía, y se brindará apoyo legal y psicológico al menor agredido y a su madre durante el proceso.Foto: Andina/Composición La República
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Cuatro estudiantes de 15 y 16 años fueron suspendidos tras ser señalados como presuntos responsables de una agresión contra un compañero de 14 años del colegio público Bartolomé Herrera, ubicado en San Miguel. Las autoridades educativas iniciaron un procedimiento administrativo para evaluar su expulsión definitiva, mientras las investigaciones sobre el caso continúan.

El hecho fue denunciado luego de que el menor resultara herido durante un ataque que, según la información del caso, habría ocurrido después de un partido de fútbol. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) también anunció coordinaciones para brindar asistencia al escolar y a su madre, mientras las autoridades competentes avanzan con las diligencias correspondientes.

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Agresión a escolar en San Miguel: suspenden a los cuatro estudiantes implicados

La suspensión de los cuatro alumnos se adoptó como una medida inicial mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario. Las autoridades educativas deberán determinar si corresponde aplicar la separación definitiva del centro educativo, decisión que todavía se encuentra en evaluación.

Durante este periodo, los estudiantes involucrados llevarán clases en modalidad virtual, mientras continúan las investigaciones policiales y las evaluaciones médico-legales relacionadas con la agresión denunciada. La medida busca mantener el proceso educativo bajo las disposiciones establecidas por las autoridades mientras se esclarecen los hechos.

De acuerdo con la denuncia, el episodio habría ocurrido después de un encuentro deportivo entre escolares. La víctima, de 14 años, habría sido atacada por otros estudiantes y quedó inconsciente durante la agresión. El caso deberá esclarecerse a partir de las diligencias de las instituciones competentes.

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Caso del alumno de 14 años pasa a Fiscalía y su familia recibirá apoyo

El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, acompañó a Katherine Patricia Sandoval, madre del menor, a la comisaría de San Miguel para formalizar la denuncia. El caso también fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, donde se abrió un expediente fiscal para continuar con las actuaciones correspondientes.

Como parte de las medidas de asistencia, la DRELM coordinará con el Ministerio de Justicia para gestionar apoyo legal, psicológico y social para el adolescente y su madre. La atención busca acompañar a la familia durante el desarrollo de las investigaciones y los procedimientos vinculados con el caso.

Las autoridades educativas señalaron que se dará seguimiento a la situación del estudiante afectado y a las medidas disciplinarias aplicadas a los presuntos agresores. Tanto la investigación como el procedimiento administrativo deberán avanzar para determinar las responsabilidades que correspondan, sin anticipar una decisión definitiva sobre los involucrados.

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