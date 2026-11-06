Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO

Periodista perseguido por Bukele expone la verdad de El Salvador | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Escolar denuncia presunta agresión sexual de profesor dentro de colegio en Huancayo

La UGEL separó preventivamente al docente de la institución educativa Mariscal Castilla en Junín. El caso es investigado por la Policía y el Ministerio Público.

Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla, en Huancayo, fue separado de sus funciones tras ser denunciado por agresión sexual a una estudiante de 16 años. Las investigaciones están a cargo de la PN y Fiscalía.
Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla, en Huancayo, fue separado de sus funciones tras ser denunciado por agresión sexual a una estudiante de 16 años. Las investigaciones están a cargo de la PN y Fiscalía. | Difusión
Por
google iconLa República en Google

Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla, en Huancayo, fue separado preventivamente de sus funciones luego de ser denunciado por la presunta agresión sexual contra una estudiante de 16 años. El caso ya es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras que la UGEL Huancayo inició un proceso administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de la adolescente ante la comisaría de El Tambo, uno de los hechos habría ocurrido el pasado 8 de octubre dentro del plantel. Según el testimonio recogido en la investigación, el profesor, quien dictaba el curso de Educación para el Trabajo, habría llevado a la estudiante a un espacio apartado de la institución, donde presuntamente ocurrió la agresión.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Huancayo tiene previsto realizar una entrevista en cámara Gesell a la adolescente como parte de las diligencias. Esta medida busca recoger su testimonio en un entorno especializado y evitar su exposición innecesaria durante la investigación.

LR Focus
Puedes ver

UPC compra UCAL por US$35 millones: ¿Qué pasará con los estudiantes y desde cuándo se integrarán?

lr.pe

UGEL Huancayo separa a profesor mientras avanzan las investigaciones

Walter Oré, director de la UGEL Huancayo, informó que, tras conocer la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes y el caso fue derivado a las áreas de Convivencia Escolar y a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.

La autoridad educativa precisó que las investigaciones administrativas se desarrollarán de manera paralela a las diligencias que realizan la Policía y el Ministerio Público.

Como medida preventiva, la UGEL dispuso la separación del docente de sus funciones. Esta disposición busca evitar que el investigado tenga contacto con estudiantes mientras se esclarecen los hechos denunciados.

Consultado sobre si el profesor tenía antecedentes, el director de la UGEL señaló que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de denuncias anteriores en su contra. No obstante, indicó que se verificará si existen otros registros relacionados con el docente.

Puedes ver

Más de 738 mil familias cobran desde mañana hasta S/500: Midis activa el quinto pago del programa Juntos con incentivos extra

lr.pe

Huancayo registra 13 denuncias contra docentes y trabajadores

El director de la UGEL Huancayo también informó que su jurisdicción registra actualmente 13 denuncias por presunto acoso y violencia sexual contra docentes y trabajadores administrativos de instituciones educativas.

El caso del colegio Mariscal Castilla ocurre en un contexto de preocupación por las agresiones sexuales contra estudiantes. Según información del Ministerio de Educación citada en el informe, 432 docentes están vinculados a procesos por presuntas agresiones sexuales contra estudiantes o investigaciones relacionadas con estos hechos a nivel nacional.

Las autoridades educativas y fiscales deberán determinar, en el caso de Huancayo, si existen elementos que permitan establecer responsabilidades. Mientras tanto, el docente permanece separado preventivamente de sus funciones.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Lima: Metropolitano y Corredores adelantarán su horario para atender fieles el jueves 12

JEE Chiclayo proclamó como primer regidor a Polanski Carmona, alcalde provincial que pretendía la reelección encubierta

Estatua de 14 metros del papa León XIV es ensamblada en el Callao: ¿cuándo será inaugurada?

Sociedad

Municipalidad de Lima anuncia cierre de vías en el Centro Histórico por visita del papa León XIV: fechas, rutas y desvíos

Papa León XIV en Lima: Metropolitano y Corredores adelantarán su horario para atender fieles el jueves 12

Estatua de 14 metros del papa León XIV es ensamblada en el Callao: ¿cuándo será inaugurada?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JEE Chiclayo proclamó como primer regidor a Polanski Carmona, alcalde provincial que pretendía la reelección encubierta

Banco paraguayo vinculado a escándalo político patrocinó encuentro de extrema derecha al que asistió Keiko Fujimori

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”