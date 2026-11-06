Escolar denuncia presunta agresión sexual de profesor dentro de colegio en Huancayo La UGEL separó preventivamente al docente de la institución educativa Mariscal Castilla en Junín. El caso es investigado por la Policía y el Ministerio Público.

Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla, en Huancayo, fue separado de sus funciones tras ser denunciado por agresión sexual a una estudiante de 16 años. Las investigaciones están a cargo de la PN y Fiscalía. | Difusión

Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla, en Huancayo, fue separado de sus funciones tras ser denunciado por agresión sexual a una estudiante de 16 años. Las investigaciones están a cargo de la PN y Fiscalía. | Difusión

Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla, en Huancayo, fue separado preventivamente de sus funciones luego de ser denunciado por la presunta agresión sexual contra una estudiante de 16 años. El caso ya es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras que la UGEL Huancayo inició un proceso administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de la adolescente ante la comisaría de El Tambo, uno de los hechos habría ocurrido el pasado 8 de octubre dentro del plantel. Según el testimonio recogido en la investigación, el profesor, quien dictaba el curso de Educación para el Trabajo, habría llevado a la estudiante a un espacio apartado de la institución, donde presuntamente ocurrió la agresión.

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La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Huancayo tiene previsto realizar una entrevista en cámara Gesell a la adolescente como parte de las diligencias. Esta medida busca recoger su testimonio en un entorno especializado y evitar su exposición innecesaria durante la investigación.

UGEL Huancayo separa a profesor mientras avanzan las investigaciones

Walter Oré, director de la UGEL Huancayo, informó que, tras conocer la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes y el caso fue derivado a las áreas de Convivencia Escolar y a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.

La autoridad educativa precisó que las investigaciones administrativas se desarrollarán de manera paralela a las diligencias que realizan la Policía y el Ministerio Público.

Como medida preventiva, la UGEL dispuso la separación del docente de sus funciones. Esta disposición busca evitar que el investigado tenga contacto con estudiantes mientras se esclarecen los hechos denunciados.

Consultado sobre si el profesor tenía antecedentes, el director de la UGEL señaló que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de denuncias anteriores en su contra. No obstante, indicó que se verificará si existen otros registros relacionados con el docente.

Huancayo registra 13 denuncias contra docentes y trabajadores

El director de la UGEL Huancayo también informó que su jurisdicción registra actualmente 13 denuncias por presunto acoso y violencia sexual contra docentes y trabajadores administrativos de instituciones educativas.

El caso del colegio Mariscal Castilla ocurre en un contexto de preocupación por las agresiones sexuales contra estudiantes. Según información del Ministerio de Educación citada en el informe, 432 docentes están vinculados a procesos por presuntas agresiones sexuales contra estudiantes o investigaciones relacionadas con estos hechos a nivel nacional.

Las autoridades educativas y fiscales deberán determinar, en el caso de Huancayo, si existen elementos que permitan establecer responsabilidades. Mientras tanto, el docente permanece separado preventivamente de sus funciones.