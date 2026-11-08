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Sociedad

Papa León XIV en Lima: estas calles estarán cerradas por la vigilia en el Estadio Nacional el 12 de noviembre

Las restricciones viales comenzarán a las 10.00 a. m. en las cercanías del Estadio Nacional, incluyendo la avenida 28 de Julio y calles aledañas. El acceso será limitado al público y vehículos.

La Municipalidad de Lima implementará un plan de cierre durante la vigilia de León XIV en el Estadio Nacional.
La Municipalidad de Lima implementará un plan de cierre durante la vigilia de León XIV en el Estadio Nacional.
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La visita del papa León XIV al Estadio Nacional de Lima, programada para el jueves 12 de noviembre, estará acompañada de un plan especial de seguridad y tránsito. La Municipalidad de Lima dispuso el cierre de calles aledañas, restricciones para los vehículos particulares y accesos diferenciados para los asistentes a la vigilia de oración, que podría reunir a unas 52.000 personas.

El comandante Mario Casareto, representante de la comuna limeña, explicó que las medidas buscan ordenar el desplazamiento de los fieles, facilitar el recorrido de la comitiva pontificia y mantener despejadas las vías para los vehículos de emergencia.

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¿Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Nacional?

Las restricciones viales comenzarán a las 10.00 a. m. del jueves 12 de noviembre, una vez que los proveedores de la organización hayan culminado el ingreso de los equipos y materiales necesarios para la actividad.

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Los cortes comprenderán el tramo entre la avenida 28 de Julio y Petit Thouars, además de las calles Enrique Palacios y José Gálvez, ubicadas en la parte posterior de la tribuna sur del estadio.

El plan también contempla un perímetro de aproximadamente tres cuadras en el que estará prohibido estacionar. La zona de control para los asistentes comprenderá Paseo de la República, Madre de Dios y José Díaz, donde el personal verificará las entradas antes de permitir el acceso hacia el recinto.

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¿Por dónde ingresarán los asistentes a la vigilia?

Los fieles accederán al Estadio Nacional por las puertas 34, 27 y 18, mientras que la puerta 9 quedará reservada para el ingreso del papa León XIV y su comitiva.

El recorrido del pontífice contempla el desplazamiento por la avenida 28 de Julio y Paseo de la República, antes de ingresar al recinto deportivo.

Entre las calles y vías habilitadas para distribuir el ingreso del público figuran Manuel Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios y José Díaz, además de sectores próximos a la tribuna sur, Paseo de la República y la avenida 28 de Julio.

Las autoridades recomendaron a los asistentes evitar el uso de vehículos particulares, debido a que no habrá estacionamientos disponibles dentro del perímetro de seguridad. La restricción permitirá mantener libres las vías para ambulancias, unidades policiales y otros vehículos vinculados con el operativo.

Horarios de ingreso y vigilia en el Estadio Nacional

La actividad religiosa del jueves 12 de noviembre tendrá una programación establecida para ordenar la llegada de los participantes. Las puertas del estadio abrirán a las 11.00 a. m. y el ingreso del público estará permitido hasta las 5.00 p. m.

La vigilia de oración comenzará a las 6.00 p. m. y se prolongará hasta las 7.30 p. m., de acuerdo con el cronograma comunicado por las autoridades municipales.

El aforo previsto es de hasta 52.000 personas. Las tribunas habituales del estadio tienen capacidad para aproximadamente 43.000 asistentes, mientras que los sectores del campo de juego, divididos en las zonas A, B, C y D, permitirán completar el cupo estimado.

El representante municipal también pidió a los asistentes no acampar en los alrededores del recinto y seguir las indicaciones del personal de seguridad. Asimismo, recomendó evitar llevar infancia debido a la magnitud de la convocatoria.

Bomberos, Policía y personal de salud participarán en el operativo

El despliegue de seguridad contará con la participación de la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el serenazgo y equipos de fiscalización.

Las instituciones involucradas trabajaron durante aproximadamente un mes y medio en la coordinación de los protocolos de seguridad, tránsito, atención médica y control de accesos. El objetivo es garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia y evitar aglomeraciones en los puntos de ingreso y salida.

Casareto recordó que la jornada corresponde a un encuentro religioso y pidió a los asistentes mantener el orden durante toda la actividad. "No estamos yendo a un concierto de música ni a un partido de fútbol", señaló.

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