Alcalde de Comas genera polémica al detener concierto de La Bella Luz y regalarle flores a Mackeily Luján: “Por talentosa” El gesto hacia Mackeily Luján ha generado controversia en redes sociales, donde usuarios cuestionan al alcalde por su actuación en el evento.

La Bella Luz llenó el Estadio Musga de Comas, donde el alcalde Jean Paul Granados sorprendió a Mackeily Luján con un emotivo reconocimiento y flores.

La Bella Luz llenó el Estadio Musga de Comas, donde el alcalde Jean Paul Granados sorprendió a Mackeily Luján con un emotivo reconocimiento y flores. Fotos: TikTok.

La noche del viernes 6 de noviembre, los integrantes de La Bella Luz llegaron al Estadio Musga, en Comas, para hacer bailar y divertir a miles de vecinos con sus grandes éxitos musicales. Sin embargo, no se imaginaron que el alcalde del distrito, Jean Paul Granados, iba a tener un tierno gesto con Mackeily Luján, quien hace poco anunció el fin de su relación con Dimas Ysla.

Jean Paul Granados, quien llegó a la alcaldía de Comas por el partido Renovación Popular, detuvo el concierto de La Bella Luz para hacerle un reconocimiento personal a Mackeily Luján. Además de dedicarle tiernas palabras, la sorprendió con un ramo de flores.

Alcalde de Comas genera polémica por regalar flores a Mackeily Luján

El burgomaestre de Comas aseguró que dicho reconocimiento a Mackeily Luján, originaria de Chiquitoy (Santiago de Cao, La Libertad), fue por su talento y porque, con su arte, está contribuyendo a la música peruana.

"Mackeily, quiero hacerte este reconocimiento con mucho cariño", expresó Jean Paul Granados antes de darle un bello ramo de flores. "Es un reconocimiento por talentosa, que está llevando nuestras canciones muy lejos y está trascendiendo barreras. Gracias Mackeily por tu arte y por hacer de esta noche muy linda para todos nosotros. Qué Dios la bendiga y a seguir divirtiéndonos", comentó el alcalde de Comas.

Mackeily Luján, quien rompió en llanto en un reciente concierto, agradeció el gesto con un abrazo a Jean Paul Granados y solo atinó a mirar al público con agradecimiento. Sin embargo, muchas personas cuestionaron que el alcalde se tome el atrevimiento de reconocer solo a una de las cantantes del grupo.

"Este alcalde… ¿por qué solamente a ella y por qué no a todo el grupo?", "¿Qué nos espera a todos los vecinos de Comas con un alcalde como este?", "¿Qué alcalde es ese? Destitución inmediata por incapaz", "Madre mía, ¿hasta dónde está llegando esto?", "Ahí se gasta la plata del pueblo" y "Ya le echó el ojo a la muñequita... Mackeily, la primera dama de Comas"; fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.