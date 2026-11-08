Es falsa la imagen de Pedro Castillo con Catherin Palomino en su celda La imagen presenta indicios de manipulación y utiliza como base una fotografía vinculada a una requisa realizada en febrero de 2026.

En redes sociales circula una imagen en la que aparece el expresidente Pedro Castillo de pie junto a una mujer recostada sobre una cama, identificada por la publicación como la diputada Catherin Palomino Casavilca, de Juntos por el Perú.

La fotografía fue compartida por al menos dos cuentas de X que afirman que ambos se encontraban en la celda del exmandatario, ubicada en el penal de Barbadillo, dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

Imagen viral atribuida a Pedro Castillo.

Sin embargo, el material utiliza como base una fotografía asociada a una intervención penitenciaria realizada en febrero de 2026 y presenta indicios de una alteración digital.

La fotografía de Pedro Castillo corresponde a una requisa anterior

Para verificar la autenticidad de la imagen, PerúCheck rastreó fotografías difundidas durante las inspecciones realizadas en el penal de Barbadillo a inicios de febrero de 2026. Durante esas diligencias se registraron imágenes del interior de las celdas de Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

Fotografía original difundida por medios de comunicación. Fuente: INPE

En el caso de Castillo, se documentó la presencia de diversos objetos personales, entre ellos una radio, un televisor, una refrigeradora y una bicicleta estática. La fotografía utilizada en la publicación viral presenta elementos que coinciden con los registros de aquella intervención, como la vestimenta del expresidente y los objetos de su habitación.

Imagen viral y fotografía original.

Por tanto, la escena no puede presentarse como una fotografía reciente que documente un supuesto encuentro entre Castillo y Palomino.

La imagen presenta indicios de manipulación digital

La revisión visual de la publicación también permitió identificar zonas que requieren especial atención. Una de ellas corresponde a la parte inferior del cuerpo de la mujer, donde la integración de su figura con la cama presenta una apariencia poco definida.

Asimismo, la postura del cuerpo y su relación con los elementos del entorno ameritan un examen más detallado. Estas características son compatibles con una posible intervención digital, aunque no permiten establecer por sí solas si se utilizaron herramientas convencionales de edición o sistemas de inteligencia artificial generativa.

Imagen viral manipulada.

En consecuencia, no es posible atribuir de manera concluyente la manipulación a una herramienta específica a partir de la captura disponible.

Las visitas de Palomino a Castillo no acreditan la autenticidad de la imagen

La relación entre Catherin Palomino y Pedro Castillo ha sido objeto de cobertura periodística.

Una investigación de El Comercio, republicada el 11 de agosto de 2026, documentó que la parlamentaria registró más de 60 visitas al expresidente en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

No obstante, la existencia de visitas registradas no demuestra que la escena difundida en redes sociales sea auténtica ni acredita las insinuaciones sobre la vida privada de ambos que acompañan la publicación.

Conclusión

La fotografía viralizada utiliza elementos de un registro anterior del expresidente en el penal de Barbadillo, difundido durante las requisas de febrero de 2026, y presenta indicios de alteración digital. Por estos motivos, PerúCheck califica la fotografía como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.