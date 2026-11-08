Margiori Mejía Alva sería la alcaldesa de San Juan de Lurigancho en lugar de Jesús Maldonado Tras la decisión del JNE para evitar la reelección encubierta, la segunda regidora de Somos Perú asumiría como burgomaestre. Mejía Alva, de 28 años de edad, es administradora de empresas de profesión.

La segunda regidora de Somos Perú, Margiori Mejía Alva, asumiría como la próxima alcaldesa de San Juan de Lurigancho (SJL) para el periodo 2027-2031. Tras el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar la reelección encubierta, Mejía Alva asumiría las riendas del municipio en lugar de Jesús Maldonado Amao.

De acuerdo con el JNE, los alcaldes en funciones no podrán juramentar nuevamente en el cargo y solo podrán hacerlo como primer regidor. Bajo esta figura, la candidata de 28 años quedaría habilitada para ocupar el sillón municipal al ser la siguiente en la lista ganadora.

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Hasta el momento, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Este 2 no ha fijado la fecha de proclamación de resultados. De acuerdo con el portal de la ONPE, Somos Perú ganó la elección con 262.727 votos, seguido por Avanza País y Alianza para el Progreso (APP) con 50.130 y 59.049 votos, respectivamente.

¿Quién es Margiori Mejía Alva, la próxima alcaldesa de San Juan de Lurigancho?

De acuerdo con su hoja de vida declarada ante el JEE Lima Este 2, Margiori Mejía Alva tiene 28 años de edad y es bachiller en administración de empresas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). El título universitario lo obtuvo en 2025.

Como parte de su experiencia laboral, trabajó como asistente de operaciones en la UTP en 2020. Fue auxiliar de operaciones en Mi Banco - Banco de las microempresas entre el 2023 y 2024. En ese mismo año, ingresó a trabajar a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho como auxiliar de administración y, en 2025, se desempeñó en el área de seguimiento de documentos administrativos.

En este año, laboró en la asistencia administrativa del municipio. Mejía Alva no cuenta con sentencias de ningún tipo.