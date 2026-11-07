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EsSalud activa "Escuadrón Preventivo" en Gamarra ante ola de calor y gran afluencia por la visita del papa León XIV

Un equipo de médicos brindará atención este 10 de noviembre, promoviendo medidas contra golpes de calor, quemaduras y deshidratación en la afluencia de visitantes por la visita del papa.

Un equipo de médicos brindará atención este 10 de noviembre, promoviendo medidas contra golpes de calor, quemaduras y deshidratación en la afluencia de visitantes por la visita del papa.
Un equipo de médicos brindará atención este 10 de noviembre, promoviendo medidas contra golpes de calor, quemaduras y deshidratación en la afluencia de visitantes por la visita del papa.Foto: difusión/Composición LR
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará un equipo de médicos y especialistas en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, para orientar a comerciantes, trabajadores y visitantes sobre cómo protegerse de las altas temperaturas. La iniciativa busca prevenir emergencias relacionadas con la exposición al sol, como golpes de calor, quemaduras y deshidratación, ante el incremento de la radiación solar en Lima.

La jornada también considera el aumento de la afluencia de personas por la próxima visita del papa León XIV al Perú. El denominado “Escuadrón Preventivo” comenzará sus actividades este martes 10 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Damero B de Gamarra, ubicado en el cruce del jirón Humboldt N.° 1449 con el jirón América.

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Golpe de calor en Lima: cuáles son las señales de alerta y cómo evitar una emergencia

La doctora María Salazar, médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que permanecer durante mucho tiempo bajo temperaturas elevadas puede ocasionar un golpe de calor, una condición que requiere atención médica inmediata. Entre sus principales señales figuran el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, el aumento de la temperatura corporal y la confusión.

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La especialista precisó que la desorientación y la pérdida del conocimiento son señales que requieren asistencia de emergencia. Para reducir el riesgo, recomendó limitar el tiempo de exposición directa al sol, permanecer en espacios ventilados, utilizar prendas ligeras y beber agua durante el día. Estas precauciones deben reforzarse en personas que realizan actividades al aire libre y adultos mayores, debido a su mayor riesgo de presentar complicaciones.

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Bloqueador, agua y ropa ligera: las recomendaciones de EsSalud para protegerse del sol en Gamarra

El dermatólogo Javier Hurtado Rubio aconsejó utilizar protector solar con factor de protección de 50 o más y renovarlo cada dos horas. También recomendó llevar sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta, además de evitar la exposición directa a la radiación solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Estas medidas ayudan a prevenir quemaduras y daños en la piel, así como a reducir el riesgo de cáncer cutáneo.

En cuanto a la hidratación, la nutricionista Samy Bustamante sugirió tomar agua sin esperar a sentir sed e incluir frutas y verduras con alto contenido de líquido en la alimentación. Para quienes trabajan en el emporio, la médico ocupacional Consuelo Tovar recomendó realizar pausas en espacios con sombra, disponer de agua y reducir las actividades físicas exigentes durante las horas de mayor temperatura. La jornada preventiva también incluirá orientación sobre el uso de prendas holgadas, de algodón, colores claros y mangas largas.

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