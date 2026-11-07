Incendio consume ferretería en Collique: al menos ocho unidades de bomberos atienden la emergencia en Comas
La emergencia ocurre cerca del cruce de las avenidas Revolución y Julio César Tello, a la altura del mercado El Inti. Por el momento, se desconocen las causas que habrían originado el siniestro.
Un incendio se registra esta tarde en una ferretería ubicada en la tercera etapa de Collique, en el distrito de Comas. La emergencia ocurre cerca del cruce de las avenidas Revolución y Julio César Tello, a la altura del mercado El Inti.
Al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron a la zona para controlar el fuego y atender la emergencia.
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Hasta el momento, no se han reportado personas heridas. Asimismo, se desconocen las causas que habrían originado el siniestro.
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