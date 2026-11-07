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Incendio consume ferretería en Collique: al menos ocho unidades de bomberos atienden la emergencia en Comas

La emergencia ocurre cerca del cruce de las avenidas Revolución y Julio César Tello, a la altura del mercado El Inti. Por el momento, se desconocen las causas que habrían originado el siniestro.

Incendio en ferretería de Comas
Incendio en ferretería de Comas | Foto: DifusiónFoto: Difusión
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Un incendio se registra esta tarde en una ferretería ubicada en la tercera etapa de Collique, en el distrito de Comas. La emergencia ocurre cerca del cruce de las avenidas Revolución y Julio César Tello, a la altura del mercado El Inti.

Al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron a la zona para controlar el fuego y atender la emergencia.

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Hasta el momento, no se han reportado personas heridas. Asimismo, se desconocen las causas que habrían originado el siniestro.

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