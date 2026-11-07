Carlos Bruce y Francis Allison señalan al JNE por tardar en resolver las reelecciones encubiertas
Los excandidatos a la alcaldía de Lima cuestionaron que el organismo electoral comunicara su decisión después de los comicios. Mientras Bruce advirtió que los electores no pudieron tomar una decisión con toda la información, Allison felicitó a Jeanette Alonso, próxima alcaldesa de Lima.
Carlos Bruce y Francis Allison cuestionaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por comunicar después de los comicios que los alcaldes que postularon como regidores bajo la figura de reelección encubierta no podrán asumir las alcaldías. Ambos coincidieron en que el organismo debió establecer esta posición antes de las elecciones, aunque tuvieron distintas reacciones frente a la decisión.
A través de sus redes sociales, Carlos Bruce recordó que el JNE permitió la inscripción de alcaldes que buscaban continuar en sus cargos mediante candidaturas a regidurías. El exalcalde sostuvo que esta posibilidad recibió cuestionamientos desde antes de las elecciones, debido a que consideraban que contravenía la Constitución.
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"Hoy les prohíbe asumir el cargo a los que fueron elegidos", escribió. Además, cuestionó que el organismo electoral no hubiera comunicado su posición con anticipación, pues consideró que los ciudadanos habrían podido elegir con mayor información sobre quiénes estaban habilitados para ocupar las alcaldías.
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Por su parte, Francis Allison respaldó que el JNE impida que los alcaldes que recurrieron a esta modalidad asuman los cargos. Sin embargo, también cuestionó el momento en que el organismo electoral hizo pública su posición. "¿El Jurado debió manifestar públicamente este criterio antes? Por supuesto", manifestó. Pese a ello, consideró que la decisión envió un mensaje sobre la aplicación de las normas: "la ley es para todos".
El político felicitó públicamente a Jeanette Alonso, a quien reconoció como la próxima alcaldesa de Lima. "Jeanette te deseo lo mejor. Tu éxito será el éxito de todos los limeños y limeñas", expresó.