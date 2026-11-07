JNE rechazó reelección encubierta por ir contra la Constitución: dispuso corregir 6 actas de proclamación La resolución del Pleno determinó que el primer regidor que ya fue alcalde no asume la alcaldía, ni siquiera por sucesión. Maisch y Oyarce votaron en contra.

La resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formalizó lo que su secretaria general, Jessica Clavijo, anunció el último jueves que los alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores no podrán asumir esa alcaldía en el periodo 2027-2030.

Votaron a favor Roberto Burneo, Gunther Gonzales y Rubén Torres; en contra, Martha Maisch y Aarón Oyarce. En la parte resolutiva del documento, el Pleno establece que "la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía a quien se encuentre comprendido en la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú".

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El Pleno declaró conformes las actas revisadas, "salvo los casos siguientes respecto de los cuales se DISPONE la corrección". Seis de ellos aplican esa regla y deben corregir sus actas de proclamación. En Marca (Áncash), San Jerónimo de Tunán (Junín), La Esperanza y Víctor Larco Herrera (La Libertad), las actas no proclamaban alcalde; ahora el cargo corresponde a quien figuraba como regidor 2 de la lista ganadora.

En Zapatero (San Martín), el acta proclamaba alcalde a Carlos Hidalgo, de Renovación Popular; el Pleno la corrige a favor de Diana Sánchez, de la misma organización. En la provincia de Condorcanqui (Amazonas), Luz Pumaricra reemplaza a Hermógenes Lozano. Ambos son de Somos Perú.

Lo que dice la resolución

La resolución identifica que 153 alcaldes elegidos en 2022 postularon como primer regidor. En 76 de esos casos, "las respectivas listas participaron en la jornada electoral del 4 de octubre de 2026 sin candidato hábil" a alcalde. Es decir, la lista ganadora no tenía quién ocupara el sillón y todo quedaba en manos del primer regidor.

El primer punto que se menciona en el documento es que ser primer regidor no alcanza para ser alcalde. El Pleno separa dos cosas, poder postular como regidor y poder ser proclamado alcalde por el resultado de la elección. Sobre la segunda, dice que la condición de primer regidor no lo habilita automáticamente para asumir la alcaldía.

La Ley Orgánica de Municipalidades habla del "primer regidor hábil", y para el JNE eso obliga a revisar que esa persona no tenga una prohibición encima. Una de esas prohibiciones es la del artículo 194 de la Constitución, la que impide la reelección inmediata de alcaldes.

El segundo punto es quiénes quedan alcanzados. La resolución los ordena en tres escenarios: el exalcalde no puede volver a postular a la misma alcaldía en el periodo inmediato siguiente. Tampoco puede asumir el cargo si fue elegido primer regidor y el candidato a alcalde renuncia, es excluido o recibe una tacha. La prohibición también alcanza a quienes pretendan llegar a la alcaldía mediante sucesión o reemplazo durante ese periodo.

El tercer punto es qué pasa con el que queda impedido. La resolución dice "carecerá de habilitación para asumir la alcaldía" en el periodo siguiente, "aunque conserve su condición de regidor". El cargo pasa al siguiente de la lista que no tenga impedimentos. Lo mismo vale si durante el mandato hay una vacancia o una ausencia. Es decir, se deberá continuar, respetando el orden de la lista hasta encontrar al regidor que no tenga impedimento de tomar el cargo.

Resolución JNE

Voto dividido en el Pleno del JNE

Maisch y Oyarce sostuvieron que "no es facultad del juez electoral crear límites donde el texto constitucional no ha precisado una prohibición" y que "toda limitación debe ser expresa y su delimitación corresponde al legislador". Votaron porque los alcaldes en ejercicio que postularon como primeros regidores sean considerados para completar el cuadro de autoridades 2027-2030.

Gonzales votó con la mayoría en la parte resolutiva, pero presentó un fundamento de voto propio. Defendió que la prohibición opera desde la postulación y que, aunque "debió impedirse la postulación", al no hacerse "corresponde denegarle las credenciales de alcalde". En su texto sostiene que "lo que empieza mal, no puede terminar bien".

La decisión llegó tras meses sin una posición clara. Este diario advirtió el 26 de octubre del riesgo de un vacío de autoridad en Lima y en otros 20 municipios por las dudas sobre la entrega de credenciales. Dos días después, el 28 de octubre, el Pleno acordó revisar de oficio las actas.

Antes, Burneo había evitado adelantar una posición, el 5 de agosto dijo, a título personal, que la reelección debería permitirse en los gobiernos locales, y el 5 de septiembre afirmó que "en el Perú no hay ninguna modalidad de reelección encubierta". Hoy es parte de la mayoría que la prohíbe.