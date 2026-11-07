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Paloma de la Guaracha se quiebra tras visitar a Flor Polo y revela las lesiones que le dejó Luiggi Yarasca

Paloma de la Guaracha quedó conmocionada al visitar a Florcita Polo y anunció detalles de la agresión contra ella. Además, reveló el supuesto motivo del ataque y las lesiones registradas en el examen médico legal.

Paloma de la Guaracha revela detalles de las lesiones de Florcita Polo. Composición LR. Instagram
Paloma de la Guaracha revela detalles de las lesiones de Florcita Polo. Composición LR. Instagram
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Paloma de la Guaracha protagonizó un emotivo momento al visitar a Florcita Polo, quien denunció a su expareja, Luiggi Yarasca, por agresión física. Tras acompañar a la hija de Susy Díaz, la cantante manifestó a la prensa su preocupación por las lesiones que aseguró haber encontrado en distintas partes del cuerpo de la modelo, incluidas marcas en el cuello.

Durante su encuentro con los medios, la amiga de la empresaria reveló que esta le contó cómo se habría producido el episodio de violencia y señaló que el presunto ataque habría ocurrido por celos. Asimismo, confirmó que Polo Campos ya presentó una denuncia contra Yarasca y que no desea continuar con la relación. El caso también tomó relevancia tras conocerse los resultados del examen médico legal, que registró más de veinte equimosis.

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El desgarrador testimonio sobre el ataque por celos contra la hija de Susy Díaz

La cantante relató que encontró a Florcita Polo con múltiples golpes en el cuerpo, además, aseguró que observó marcas en la zona del cuello. "Realmente está moreteada. El ‘pata’ la ha querido matar y me lo ha contado ahorita llorando. Todos golpes, todo el cuerpo. La ha querido matar, porque está la huella de sus manos acá [en el cuello]", declaró ante los medios de comunicación.

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Asimismo, al ser consultada por el motivo de la agresión, la intérprete reveló que, según lo que le contó la propia modelo, su expareja habría reaccionado por celos. "El hombre ha venido y la ha agredido. Pensaba que había metido un hombre a la habitación, pero no, no era así. Ella no estaba con nadie", aseguró De la Guaracha al explicar la versión que recibió de la hija de Susy Díaz.

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Examen médico legal confirma más de veinte lesiones tras el incidente en Pachacámac

La gravedad del caso también quedó reflejada en el examen médico legal practicado a Florcita Polo. Según la información difundida, la evaluación registró más de veinte equimosis, término médico utilizado para describir los moretones producidos por la acumulación de sangre debajo de la piel tras un traumatismo.

Entre las lesiones identificadas se reportaron algunas de dimensiones considerables, con medidas de hasta 9 x 5 centímetros y 8 x 3,5 centímetros. Estos resultados se sumaron al testimonio de Paloma de la Guaracha, quien aseguró haber encontrado a la empresaria con golpes en diferentes zonas del cuerpo después del presunto ataque ocurrido en Pachacámac.

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