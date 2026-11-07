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Sociedad

Terror en Barrios Altos: sicarios asesinan a conductor que viajaba con su familia

David Anchante Ramos fue interceptado por dos sujetos en motocicleta cuando conducía por la avenida Sebastián Lorente en Cercado de Lima.

El incidente terminó con el vehículo de la víctima chocando contra un poste tras recibir múltiples balazos.
El incidente terminó con el vehículo de la víctima chocando contra un poste tras recibir múltiples balazos.Foto: captura RPP
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Un hombre identificado como David Anchante Ramos fue asesinado a balazos cuando conducía una camioneta junto con sus familiares por la cuadra 7 de la avenida Sebastián Lorente, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego contra él.

El ataque ocurrió durante la noche cuando la víctima se encontraba al volante. Tras recibir los disparos, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. Los sicarios escaparon con rumbo desconocido, mientras los familiares del conductor, incluyendo un menor de edad, quedaron en medio de la escena del crimen.

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Víctima murió camino al hospital

Tras el atentado, trasladaron de emergencia a Anchante Ramos al Hospital Nacional Dos de Mayo. Sin embargo, el hombre falleció durante el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades todavía no han determinado el móvil del homicidio y mantienen distintas hipótesis sobre el crimen.

Hasta el cierre de este informe, los familiares de la víctima no habían brindado declaraciones a la prensa.

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