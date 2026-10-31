Piura: "Hasta que no estén todos presos, no habrá justicia", dice la esposa y madre de las víctimas de Castilla

Gladys pide justicia por el crimen de su esposo y de sus hijos.

Gladys pide justicia por el crimen de su esposo y de sus hijos.

El dolor de una madre y el reclamo de justicia atravesaron las diligencias por el asesinato de un comerciante y sus dos hijos, mientras otro de sus vástagos se debate entre la vida y la muerte. Gladys Herreros, esposa y mamá de las víctimas, pidió que el múltiple crimen no quede impune.

También insistió en la necesidad de esclarecer todas las circunstancias del hecho y determinar si el clan Los Portilla está involucrado en este delito que ha estremecido a la población de Piura.

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El testimonio se suma a las declaraciones de otros familiares que habían brindado a la prensa antes de los velatorios, cuando, visiblemente conmovidos, expresaron sus temores de que esa banda haya planificado y ejecutado este hecho.

“Ya los habían amenazado. Mi hermano los fue acusando uno por uno por el asesinato de un sobrino, hace un año”, dijo una hermana de Rigoberto Golles Girón (56), quien murió junto a sus hijos John Evert Golles Herreros (34) y Carolina Lisbet Golles Herreros (37), mientras que Hervyn Cristhian Golles Herreros (32) logró sobrevivir.

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Carolina era ingeniera industrial y tenía un emprendimiento de importaciones en el Mercado Modelo de Piura. Sus amigos la recuerdan como una joven alegre y solidaria, que nunca tuvo problema personal alguno.

Ella viajaba en la parte posterior del vehículo atacado por un sicario que, según la Policía, fue enviado por la banda criminal Los Portilla, cuyos integrantes son acusados de haber matado en el 2025 a un primo hermano de Carolina: Rey Golles Herreros.

ERA TESTIGO EN JUICIO

Rigoberto Golles Girón tenía previsto declarar el próximo 3 de noviembre en el proceso judicial por ese triste hecho.

Gladys, esposa y madre de ellos, fue contundente respecto de su reclamo: “Han matado a mi esposo y a mis hijos. Hasta que los responsables no estén todos presos, no va a haber justicia”. La familia sostiene que todavía quedan interrogantes por resolver y reclama que la investigación avance sobre todas las posibles responsabilidades.

La jornada también estuvo marcada por una situación especialmente dolorosa para Gladys: explicarles a su hija de 13 años y contarles a sus nietos que su papá había muerto. Hasta ese momento, los chicos preguntaban por ellos y la familia buscaba la manera de explicarles lo sucedido.

“¿Por qué hicieron todo este mal, si ellos eran honestos y trabajadores?”, preguntó Gladys, en una frase que expone la dimensión del dolor familiar y la dificultad de atravesar una pérdida de estas características.

EL CLAN LOS PORTILLA

El reclamo de Gladys se produce mientras las investigaciones avanzan. Para la desesperada mujer, el pedido de justicia está ligado tanto al esclarecimiento de lo sucedido como a la necesidad de que el resto de su familia pueda conocer la verdad sobre el múltiple homicidio.

Gladys señala directamente a Los Portilla, cuyos antecedentes policiales se remontan a más de una década.

El 3 de octubre de 2015, el Escuadrón Verde ejecutó un operativo en Chiclayito (distrito de Castilla), donde fueron intervenidos tres sujetos sindicados como integrantes de esa banda.

La Policía investigaba entonces su presunta participación en asaltos contra vehículos y establecimientos comerciales, así como extorsiones a empresarios y profesionales de la construcción.

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En febrero de 2017, una nueva intervención policial identificó a ocho presuntos integrantes de Los Portilla. Aquella intervención estuvo relacionada con una investigación por presunta tentativa de homicidio.

INVESTIGAN A UN POLICÍA

Este viernes se indicó que un efectivo policial de la comisaría de El Indio viene siendo investigado por su presunta vinculación con el atentado ocurrido contra una familia en el A.H. Chiclayito, distrito de Castilla.

Debido a la gravedad del caso, un equipo especializado de la Dirincri de Lima llegó a Piura para apoyar con las investigaciones. Entre las hipótesis que manejan las autoridades estaría un posible hecho relacionado con una venganza.

Asimismo, el efectivo policial investigado fue puesto a disposición de otra unidad, mientras Inspectoría realiza las diligencias para determinar si existió algún vínculo con las personas involucradas. Las investigaciones se mantienen bajo reserva.

El general Daniel Jares confirmó que investigarán a dicho efectivo acusado de brindar protección al clan Los Portilla y a su pareja alias 'La dulce', presuntamente vinculada a la organización criminal.