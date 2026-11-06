Melanie Martínez confirma reconciliación de Christian Domínguez con su hija Camila y revela inesperado lugar donde hicieron las paces

¡Una noticia inesperada! Después de meses de enfrentamientos familiares y polémicas públicas, Christian Domínguez y su hija Camila lograron reconciliarse. Así lo confirmó Melanie Martínez, quien sorprendió al revelar que el cantante y su primogénita retomaron la comunicación en medio del conflicto legal que ella mantiene con su expareja.

La cantante brindó declaraciones al programa 'Amor y Fuego', donde aseguró que padre e hija dejaron atrás sus diferencias y actualmente mantienen contacto. Sin embargo, también aprovechó para recordar cómo comenzaron los problemas que terminaron afectando su relación familiar.

Melanie Martínez confirma reconciliación de Christian Domínguez con su hija Camila

Melanie Martínez se mostró satisfecha por el acercamiento entre su hija y el líder de Gran Orquesta Internacional. No obstante, consideró que ambos debieron conversar antes de que sus problemas familiares se convirtieran en enfrentamientos públicos.

“Ya se reconciliaron, están bien, la verdad, porque ese era el punto desde el inicio, antes de las demandas, antes de los lives, debió de ser eso”, manifestó.

La artista también reveló un detalle que llamó la atención: el reencuentro se produjo durante una de las audiencias vinculadas al conflicto legal que mantiene con Christian Domínguez.

“En realidad sí se encontraron en una de las audiencias y ahí fue que decidieron hablarse entre ellos. De ahí partió todo, de ahí ya hasta el momento siguen en contacto”, contó.

De esta manera, Martínez confirmó que la comunicación entre el cantante y su hija se mantiene, aunque evitó profundizar en los detalles de su relación actual.

¿Qué dijo Melanie Martínez sobre la denuncia de Christian Domínguez en su contra?

Pese a mostrarse contenta por la reconciliación, Melanie Martínez dejó en claro que todavía recuerda el conflicto que sostuvo con su expareja, especialmente después de que él emprendiera acciones legales en su contra por presunto maltrato psicológico.

“Todo esto se rompió en el momento que me denunció y no se sentó a hablar conmigo como una persona civilizada para que entendiera lo que estaba pasando, que yo era ajena a ellos”, sostuvo.

Asimismo, la cantante aseguró que no fue ella quien decidió que Camila expusiera públicamente sus sentimientos sobre la relación con su padre.

“Por más madre que sea, fue decisión de ella salir a hablar y exponer sus sentimientos, no mía, a pesar de que yo intenté evitarlo”, agregó Melanie Martínez.

Finalmente, la artista lamentó no haber tenido la oportunidad de explicar su versión de los acontecimientos antes de que el conflicto se intensificara.

“No se habló conmigo, no me dieron una tregua, no me dieron el beneficio de la duda, simplemente me denunciaron, me atacaron y bueno, pues para mí eso fue el tope de todo lo que yo he venido aguantando durante todos estos 17 años.”

Las declaraciones de Melanie Martínez confirman una nueva etapa en el vínculo entre Christian Domínguez y su hija Camila, quienes han retomado la comunicación después de los enfrentamientos que protagonizaron.