Caja Huancayo impulsa escultura monumental en homenaje al papa León XIV en el Callao La efigie monumental rendirá un emotivo homenaje de fe y gratitud al «Papa peruano», reconociendo su profunda labor misionera y entrega social de casi dos décadas en el país.

Caja Huancayo, con profunda emoción y en un ambiente de renovada fe, realizó una visita técnica al taller de elaboración de la monumental escultura del Papa León XIV (Robert Francis Prevost), donde se verificó con orgullo un avance físico del 75% en la ejecución del proyecto. La jornada no solo permitió supervisar el cumplimiento del cronograma técnico, sino también rendir un tributo al «Papa peruano», cuya trayectoria misionera de casi dos décadas (1985-2023) dejó una huella imborrable de servicio, devoción y esperanza en el corazón del pueblo peruano.

Caja Huancayo destaca el significado del homenaje al papa León XIV

Durante la inspección llevada a cabo en el taller de Carabayllo, los directivos de la institución financiera y los medios de comunicación presentes recorrieron las instalaciones para apreciar de cerca la imponente figura que va cobrando vida. Durante el itinerario, la comitiva confirmó que, tras culminar satisfactoriamente el modelado y la confección de moldes, se completó con éxito el enfibrado de la cabeza y las manos, dejándolos listos para la fase de acabado.

“Lo menos que podemos hacer, al tener el privilegio de contar con un papa peruano, es perennizar su nombre y su memoria. Esta visita es histórica, no solamente para el mundo cristiano, sino para todos”, destacó Jorge Guillermo Solis Espinoza, director de Caja Huancayo.

Equipo de Caja Huancayo visitó el taller de Carabayllo en dónde realizan la escultura. Foto: difusión.

Este encuentro revivió el afectuoso recuerdo del Santo Padre en su etapa como Obispo de Chiclayo y misionero en Trujillo, donde priorizó la atención a los enfermos, expandió comedores parroquiales y lideró el auxilio humanitario ante emergencias climáticas.

Escultura monumental del papa León XIV tendrá 14 metros de altura

En el aspecto técnico y estructural, la comitiva de Caja Huancayo supervisó minuciosamente la armadura interna de la efigie, la cual quedó totalmente terminada utilizando tubos de acero galvanizado recubiertos con pintura libre de cromatos. Esta rigurosa ingeniería garantizará la durabilidad de la obra frente a la humedad y la salinidad del ambiente marino del primer puerto. Paralelamente, se comprobó el avance en el revestimiento en fibra de vidrio de la vestimenta y los volúmenes corporales, asegurando la perfecta fidelidad artística y la estabilidad de las proporciones.

“Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Estamos casi dándole de corrido porque la premura es tratar de terminarla”, comentó Deyvi Wong Arana, escultor a cargo de la elaboración de la obra.

Monumento al papa León XIV será instalado en el Callao

La culminación de esta fase dejó el terreno listo para el ensamblaje final de la efigie, previa a su histórica instalación en el Parque del Niño, en la Provincia Constitucional del Callao. Dicho espacio público se alista para recibir una obra que simbolizará el legado vivo de cercanía espiritual, amor por los desfavorecidos y transparencia eclesial que caracterizan al Papa León XIV, convirtiéndose en un punto de encuentro y oración para miles de familias e itinerantes espirituales.

Caja Huancayo reafirma su compromiso en impulsar proyectos culturales. Foto: difusión.

“Ese parque va a servir para dar espacios y oportunidades a los jóvenes y a los niños. En la zona más emblemática y simbólica del Callao se instala el monumento a nuestro Papa. Eso tiene un mensaje para el mundo cristiano, porque el Papa está cerca de las poblaciones más vulnerables”, agregó Solis Espinoza.

A través de esta significativa acción cultural y de proyección social, Caja Huancayo reafirmó su firme compromiso de impulsar proyectos que trascienden en el tiempo y enriquecen la identidad de nuestras comunidades. Para la institución, acompañar este homenaje constituyó un motivo de profundo orgullo institucional y fe, revalidando su propósito de perpetuar las obras que unen a los peruanos y dejan un legado imperecedero de esperanza para las futuras generaciones.

[PUBLIRREPORTAJE]