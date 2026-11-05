Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Lima bajo el agua, lluvias arrasan y Keiko aconseja comer nutritivo para combatir anemia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

El país laico que renombró la Navidad en 1919 y abrirá la gira del papa León XIV por América Latina tras 38 años sin visitas papales

La agenda del papa incluye actos pastorales y encuentros comunitarios, con un enfoque en la dignidad y los sectores vulnerables de la sociedad. La recepción oficial se llevará a cabo en la Plaza Independencia.

El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 17 de noviembre de 2026, marcando su primera parada en América Latina después de 38 años sin un pontífice en el país.
El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 17 de noviembre de 2026, marcando su primera parada en América Latina después de 38 años sin un pontífice en el país.Ilustración LR
Por
google iconLa República en Google

Uruguay será la primera parada de la gira del papa León XIV por América Latina del 6 al 17 de noviembre de 2026, un periplo que también incluirá a Argentina y Perú. Su arribo a Montevideo, fijado para el viernes 6, representará el retorno de un sumo pontífice a suelo uruguayo tras 38 años de ausencia, pues la última expedición apostólica la encabezó Juan Pablo II en 1988, precedida por un encuentro inicial en 1987.

Este destino sudamericano sobresale por su profunda laicidad, la cual modificó el calendario festivo oficial en 1919 al renombrar la Navidad como el Día de la Familia. Dicha reforma consolidó la separación entre las instituciones públicas y las creencias de la población, amparada en el artículo 5 constitucional: "Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna".

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

El convento de Sudamérica saqueado por piratas y golpeado por El Niño hace más de 300 años: hoy integra la ruta del papa León XIV

lr.pe

¿Por qué el gobierno uruguayo renombró la festividad navideña en 1919?

La separación entre las instituciones públicas y la Iglesia católica motivó a Uruguay a sustituir la denominación confesional de la Navidad. Mediante la Ley n.º 6.997, promulgada el 23 de octubre de 1919 bajo la presidencia de Feliciano Viera, el Estado reorganizó el calendario festivo e identificó oficialmente al 25 de diciembre como Día de la Familia. La medida preservó el feriado en el registro estatal.

LR Focus

Esta reforma del almanaque laico incluyó el rediseño de otras fechas de origen cristiano. El 6 de enero pasó a llamarse Día de los Niños, el 8 de diciembre se transformó en el Día de las Playas y la Semana Santa adoptó la etiqueta de Semana de Turismo. La modificación representó el cierre de un largo proceso secularizador con antecedentes clave en la administración de cementerios de 1861, la creación del Registro Civil en 1879 y la instauración del matrimonio civil obligatorio en 1885.

A pesar del lenguaje gubernamental, las denominaciones civiles no erradicaron las costumbres tradicionales en los hogares uruguayos. La población conserva el árbol decorado, los obsequios de Papá Noel y los festejos de Nochebuena. La convivencia entre las prácticas tradicionales y el marco laico se refleja en la vigencia del armado del arbolito cada 8 de diciembre y en la colocación de nacimientos dentro de los adornos familiares.

Puedes ver

La profunda reflexión de la Madre Teresa de Calcuta sobre el amor: "Sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz"

lr.pe

¿Qué representa la visita del papa León XIV a Uruguay tras 38 años sin un pontífice?

El regreso de un pontífice al territorio uruguayo contempla una agenda con actos pastorales e intercambios directos en una sociedad laica. Respecto a la travesía, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, puntualizó que "se trata de un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido". Asimismo, la plataforma Vatican News enfatizó que el itinerario prioriza la dignidad de las personas, el resguardo de los sectores vulnerables y el compromiso social de la comunidad cristiana.

La Plaza Independencia de Montevideo albergará la recepción diplomática, el diálogo con las autoridades estatales y la sociedad civil. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano confirmó una reunión privada entre el líder de la Iglesia católica y el mandatario Yamandú Orsi. Por su parte, la programación oficial incluye una misa en Paysandú, un acercamiento a los vecinos del barrio Casavalle y una vigilia juvenil en el Estadio Centenario.

El tramo final del itinerario tendrá lugar frente a la catedral de Florida, hogar del Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, previo a la partida del obispo de Roma hacia Buenos Aires. Sobre su retorno a la región, la máxima autoridad vaticana manifestó: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida".

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump y las elecciones de medio término: consecuencias para América Latina ante una posible derrota

Vecinos de Villa El Salvador cuestionan a Keiko Fujimori tras inundaciones: "¿Para qué vienen si no van a cumplir?"

Dentista muere tras caminar tres horas para llegar a comunidad nativa en Loreto: denuncian falta de protección en brigadas

Mundo

Donald Trump y las elecciones de medio término: consecuencias para América Latina ante una posible derrota

María José y John transforman troncos caídos en un refugio sostenible junto a un río de la Amazonía. Su filosofía: “No talar ningún árbol dentro de la propiedad”

La profunda reflexión de la Madre Teresa de Calcuta sobre el amor: "Sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Vecinos de Villa El Salvador cuestionan a Keiko Fujimori tras inundaciones: "¿Para qué vienen si no van a cumplir?"

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta