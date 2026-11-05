Pablo Guede recibiría drástica sanción tras pelea con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal El entrenador argentino no podría dirigir desde la zona técnica en los últimos partidos del Torneo Clausura y deberá asumir una fuerte sanción económica.

La polémica entre Pablo Guede y Hernán Barcos tendría sus primeras consecuencias disciplinarias. Luego del enfrentamiento que ambos protagonizaron en el estadio Alberto Gallardo tras el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, se conoció la posible sanción que recibiría el entrenador del conjunto blanquiazul. El periodista Kevin Pacheco habló al respecto en el programa 'Fútbol Satélite'.

De acuerdo con la información que brindó el comunicador, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 habría determinado castigar al entrenador con fechas de suspensión y una multa económica. “Falta que se confirme oficialmente, pero tengo entendido que Pablo Guede será sancionado con dos fechas de suspensión y el pago de 8 UIT de multa económica”, señaló.

Pablo Guede recibiría drástica sanción tras pelea con Hernán Barcos

Según lo mencionado por Kevin Pacheco, es solo cuestión de horas para que se dé a conocer oficialmente la sanción para Pablo Guede, la cual arrancaría a partir de la siguiente fecha y la multa equivalente a 44.000 soles. “Es la información que tengo y en las próximas horas, si no sale hoy, sale mañana en las primeras horas”, indicó.

De concretarse, Pablo Guede no podría dirigir desde la zona técnica frente a Los Chankas y FC Cajamarca, justamente los dos últimos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. En caso de haber unas posibles semifinales y posteriormente final, el entrenador argentino tendría la posibilidad de estar presente en la definición del campeonato.

¿Cuándo inicia la siguiente fecha del Torneo Clausura 2026?

La fecha 16 del Torneo Clausura iniciará el viernes 6 de noviembre. Entre los encuentros más destacados están los partidos ADT vs Sporting Cristal, Cienciano vs Sport Huancayo, Los Chankas vs Alianza Lima y Universitario vs CD Moquegua.