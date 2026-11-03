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Lima y otros distritos amanecen con llovizna persistente HOY, 3 de noviembre: Senamhi explica el fenómeno y señala que las lluvias continuarán

Se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa centro y sur del Perú, acompañadas de un incremento en la velocidad del viento y cielo cubierto.

Lima y otros distritos amanecen con llovizna persistente HOY, 3 de noviembre: Senamhi explica fenómeno y señala que las lluvias continuarán
Lima y otros distritos amanecen con llovizna persistente HOY, 3 de noviembre: Senamhi explica fenómeno y señala que las lluvias continuaránFuente: Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy/Composición LR
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Una llovizna cubrió varios distritos de Lima durante las primeras horas de este martes 3 de noviembre de 2026 y dejó pistas y calles mojadas. El fenómeno estuvo acompañado de abundante nubosidad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente un aviso por precipitaciones en la costa centro y sur del país.

El organismo meteorológico informó que las lluvias y lloviznas podrían presentarse hasta el miércoles 4 de noviembre, junto con un aumento de la velocidad del viento y condiciones de cielo cubierto en sectores próximos al litoral. Para Lima, el pronóstico contempla variaciones en la intensidad de las precipitaciones y las temperaturas según la zona de la capital. Por el momento, diversos reportes señalaron aniegos en varios distritos. Es el caso de San Juan de Miraflores, cerca al puente Atocongo.

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Calles terminaron anegadas tras lluvia de moderada intensidad en San Juan de Miraflores.

Calles terminaron anegadas tras lluvia de moderada intensidad en San Juan de Miraflores.

¿Por qué se registra llovizna en Lima y hasta cuándo continuarán las precipitaciones?

El aviso del Senamhi comprende un periodo de 71 horas, desde las 00.00 del lunes 2 hasta las 23.59 del miércoles 4 de noviembre. Durante esos días se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores de la costa centro y sur. El reporte también advierte sobre un incremento en la velocidad del viento, además de condiciones de nubosidad, niebla y neblina cerca del litoral.

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Estas condiciones podrían presentarse principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, momentos en los que también puede aumentar la sensación de frío. Según el balance correspondiente al lunes 2 de noviembre, los acumulados superaron el milímetro por día en zonas costeras de Lima e Ica, mientras que en la costa de Arequipa se acercaron a los 2,5 milímetros diarios. El aviso incluye estos registros como parte del episodio de precipitaciones previsto para los siguientes días.

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Senamhi: temperaturas y horas de lluvia previstas para Lima por zonas este 3 de noviembre

El pronóstico para este martes muestra diferencias entre los sectores de Lima. En Lima Oeste y Callao, se esperan temperaturas de entre 24 y 25 °C, con llovizna entre las 10.00 a. m. y la 1.00 p. m. En Lima Centro, los valores subirán de 22 °C durante las primeras horas hasta 26 °C por la tarde; la precipitación está prevista entre las 7.00 y las 10.00 a. m.

En Lima Sur, las temperaturas oscilarán entre 21 y 23 °C, con lluvia pronosticada a las 7.00 a. m., 10.00 a. m. y 1.00 p. m. Para Lima Este, el Senamhi prevé valores de 22 a 26 °C y precipitaciones entre las 10.00 a. m. y la 1.00 p. m. En Lima Norte, el registro térmico irá de 23 a 25 °C durante la mañana y primeras horas de la tarde; el cielo permanecerá nuboso hasta la 1.00 p. m. y se espera sol hacia las 4.00 p. m.

Lluvias intensas en Lima: Cenepred identifica 20 pasos a desnivel y 43 puentes vulnerables ante inundaciones

Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó que 20 de los 33 pasos a desnivel evaluados en Lima presentan condiciones que podrían favorecer la acumulación de agua ante lluvias intensas. Entre las infraestructuras incluidas figuran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio. La evaluación comprendió 50 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, donde más de 330.690 personas de ocho distritos podrían estar expuestas a inundaciones.

El análisis también encontró características de vulnerabilidad en 43 de los 64 puentes examinados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Frente a este escenario, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la señalización en puntos críticos para evitar que los buses ingresen a sectores inundados. Su plan contempla tres niveles de alerta —vigilancia, restricción y suspensión del tránsito—, además de rutas alternativas y coordinación con los operadores de transporte público.

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