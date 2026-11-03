Lima y otros distritos amanecen con llovizna persistente HOY, 3 de noviembre: Senamhi explica el fenómeno y señala que las lluvias continuarán

Una llovizna cubrió varios distritos de Lima durante las primeras horas de este martes 3 de noviembre de 2026 y dejó pistas y calles mojadas. El fenómeno estuvo acompañado de abundante nubosidad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente un aviso por precipitaciones en la costa centro y sur del país.

El organismo meteorológico informó que las lluvias y lloviznas podrían presentarse hasta el miércoles 4 de noviembre , junto con un aumento de la velocidad del viento y condiciones de cielo cubierto en sectores próximos al litoral. Para Lima, el pronóstico contempla variaciones en la intensidad de las precipitaciones y las temperaturas según la zona de la capital. Por el momento, diversos reportes señalaron aniegos en varios distritos. Es el caso de San Juan de Miraflores, cerca al puente Atocongo.

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Calles terminaron anegadas tras lluvia de moderada intensidad en San Juan de Miraflores.

¿Por qué se registra llovizna en Lima y hasta cuándo continuarán las precipitaciones?

El aviso del Senamhi comprende un periodo de 71 horas, desde las 00.00 del lunes 2 hasta las 23.59 del miércoles 4 de noviembre. Durante esos días se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores de la costa centro y sur. El reporte también advierte sobre un incremento en la velocidad del viento , además de condiciones de nubosidad, niebla y neblina cerca del litoral.

Estas condiciones podrían presentarse principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, momentos en los que también puede aumentar la sensación de frío. Según el balance correspondiente al lunes 2 de noviembre, los acumulados superaron el milímetro por día en zonas costeras de Lima e Ica, mientras que en la costa de Arequipa se acercaron a los 2,5 milímetros diarios. El aviso incluye estos registros como parte del episodio de precipitaciones previsto para los siguientes días.

Senamhi: temperaturas y horas de lluvia previstas para Lima por zonas este 3 de noviembre

El pronóstico para este martes muestra diferencias entre los sectores de Lima. En Lima Oeste y Callao, se esperan temperaturas de entre 24 y 25 °C, con llovizna entre las 10.00 a. m. y la 1.00 p. m. En Lima Centro, los valores subirán de 22 °C durante las primeras horas hasta 26 °C por la tarde; la precipitación está prevista entre las 7.00 y las 10.00 a. m.

En Lima Sur, las temperaturas oscilarán entre 21 y 23 °C, con lluvia pronosticada a las 7.00 a. m., 10.00 a. m. y 1.00 p. m. Para Lima Este, el Senamhi prevé valores de 22 a 26 °C y precipitaciones entre las 10.00 a. m. y la 1.00 p. m. En Lima Norte, el registro térmico irá de 23 a 25 °C durante la mañana y primeras horas de la tarde; el cielo permanecerá nuboso hasta la 1.00 p. m. y se espera sol hacia las 4.00 p. m.

Lluvias intensas en Lima: Cenepred identifica 20 pasos a desnivel y 43 puentes vulnerables ante inundaciones

Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó que 20 de los 33 pasos a desnivel evaluados en Lima presentan condiciones que podrían favorecer la acumulación de agua ante lluvias intensas. Entre las infraestructuras incluidas figuran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio. La evaluación comprendió 50 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, donde más de 330.690 personas de ocho distritos podrían estar expuestas a inundaciones.

El análisis también encontró características de vulnerabilidad en 43 de los 64 puentes examinados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Frente a este escenario, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la señalización en puntos críticos para evitar que los buses ingresen a sectores inundados. Su plan contempla tres niveles de alerta —vigilancia, restricción y suspensión del tránsito—, además de rutas alternativas y coordinación con los operadores de transporte público.