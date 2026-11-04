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Política

Delia Espinoza: JNJ evaluará este jueves tercer pedido de destitución contra la exfiscal de la Nación

Gino Ríos habría recomendado aplicar la máxima sanción disciplinaria. De concretarse una nueva sanción, sería la tercera destitución que afronta Espinoza por decisiones vinculadas a su gestión al frente del Ministerio Público.

Espinoza se enfrenta a su tercer pedido de destitución este 5 de noviembre. Foto: difusión
Espinoza se enfrenta a su tercer pedido de destitución este 5 de noviembre. Foto: difusión
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este jueves 5 de noviembre un tercer pedido de destitución contra Delia Espinoza, exfiscal de la Nación. La audiencia corresponde a un procedimiento disciplinario por la presunta demora en reincorporar a la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo al Ministerio Público, luego de que el organismo ordenara restituirla en su cargo mediante una resolución emitida en junio de 2025.

El caso tiene como antecedente la resolución que anuló la destitución de Patricia Benavides y dispuso su inmediata reincorporación como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La misma decisión dejó sin efecto las sanciones impuestas a la jueza superior Enma Benavides y a la fiscal Solari Escobedo. Sin embargo, al momento de emitir dicha orden el cargo de fiscal de la Nación ya era ocupado por Espinoza.

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Durante la investigación preliminar, la exfiscal cuestionó la legitimidad de la denuncia y sostuvo que la notificación de la resolución presentaba defectos formales. Según sus descargos, el documento fue devuelto por el Ministerio Público debido a la falta del acta del Pleno y de todas las firmas correspondientes. También argumentó que sus pedidos de subsanación respondieron al ejercicio de sus competencias administrativas.

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La JNJ rechazó estos argumentos y consideró que la resolución debía cumplirse mientras no fuera anulada por una autoridad competente. El organismo sostuvo que ningún funcionario podía decidir por cuenta propia si acataba una disposición de la institución. También cuestionó que la demora continuara pese a los apercibimientos y que se solicitara el apoyo de la fuerza pública, pese a que la Junta no tenía facultades para ordenar ese tipo de intervenciones.

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Gino Ríos habría concluido en su informe que correspondía imponer la máxima sanción disciplinaria. Esta recomendación será uno de los elementos que deberá evaluar el Pleno, aunque la decisión definitiva todavía está pendiente y Espinoza tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la audiencia.

La nueva investigación se suma a otras medidas adoptadas contra la exfiscal de la Nación. Espinoza permanece fuera del Ministerio Público desde septiembre de 2025, cuando la JNJ dispuso su suspensión preventiva. Además, el Congreso le impuso dos inhabilitaciones, aunque el Poder Judicial dejó sin efecto una de ellas en primera instancia.

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