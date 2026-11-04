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Donnie Yaipén cantará en vivo ‘La cumbia del Papa’ a León XIV en el Estadio Nacional: “Es uno de los acontecimientos más importantes de mi carrera”

Donnie Yaipén recibirá a León XIV con su popular canción 'La cumbia del papa'. Asimismo, el intérprete confirmó su participación musical en los eventos conmemorativos a la visita del pontífice al país.

Donnie Yaipén le cantará la popular 'Cumbia del papa' a León XIV. Composición LR. Instagram
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Donnie Yaipén confirmó mediante sus redes sociales que será uno de los artistas encargados de recibir a León XIV. El cantante reveló que recibirá al obispo de Roma el jueves 12 de noviembre, durante la 'Vigilia de Oración con jóvenes' en el Estadio Nacional de Lima. Asimismo, el artista ha corroborado su participación como músico en las presentaciones que se realizarán en honor al popular papa chiclayano a lo largo de su estancia en el Perú.

El compositor de 'La cumbia del papa' detalló que no solo se presentará junto a su orquesta musical, sino que compartirá escenario en su primera presentación con la salsera Daniela Darcourt. Tras más de un año de escribir su popular canción, el intérprete manifestó su alegría al ser escogido para dicho evento. "Definitivamente es uno de los acontecimientos más importantes de mi carrera y espiritualmente me siento muy feliz", expresó Yaipén.

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Donnie Yaipén revela detalles de sus presentaciones junto al papa

El intérprete señaló que durante su presentación en honor al sumo pontífice, la artista que lo acompañará en el escenario será Daniela Darcourt. Asimismo, confirmó que ya se están finalizando todos los preparativos para dicho evento. "Es una linda noticia que he recibido, estamos ya ultimando todos los preparativos y coordinaciones. Estoy muy emocionado de poder participar en este gran evento multitudinario con los jóvenes", comentó Yaipén.

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El exintegrante de los Hermanos Yaipén también reveló que estará presente durante las manifestaciones oficiales en conmemoración de León XIV. Además de que ha sido invitado para el estreno del documental 'León del Perú' que se realizará el martes 10 de noviembre, a las 7.00 p. m. en la sede de la Biblioteca Nacional. Tras dicho evento, el cantante participará en el encuentro 'León vuelve a casa' que se realizará en la Plaza de Armas de Lima.

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Esto es lo que debes saber si deseas recibir al papa en el Estadio Nacional

Para asistir a este encuentro histórico con León XIV, todos los jóvenes entre los 16 y los treinta y cinco años podrán adquirir sus entradas gratuitas a partir de este lunes 9 de noviembre, a través de la plataforma web de Teleticket. El recinto deportivo limeño albergará a más de 40.000 personas este jueves 12 de noviembre durante la esperada 'Vigilia de Oración con jóvenes'

Asimismo, la agenda de actividades junto al sumo pontífice continuará en el norte del país tras su paso por la capital. El intérprete de 'La cumbia del Papa' confirmó que viajará a Chiclayo para participar como invitado especial en la misa multitudinaria que se celebrará en las Pampas de Pimentel el próximo viernes 13 de noviembre desde las 7.00 a. m.

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