Florcita Polo termina en emergencia tras presunta agresión de su pareja Luiggi Yarasca: sufrió fuerte accidente en escaleras ¡Preocupación total por Florcita Polo! La hija de Susy Díaz habría sido víctima de agresión por parte de su actual pareja luego de rogarle que no la dejara. Según reportes, fue vista postrada en una cama de una conocida clínica local.

La preocupación por Florcita Polo aumentó luego de que el equipo de Magaly Medina informara que la hija de Susy Díaz había terminado en el área de emergencia de una clínica en Surquillo. La empresaria fue ubicada por un reportero de 'Magaly TV, la firme', quien llegó hasta el establecimiento de salud para conocer su situación y recoger información sobre el episodio que habría protagonizado con su pareja, Luiggi Yarasca. Según lo revelado en el programa, la joven permanecía bajo supervisión médica y acompañada por su hermana.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el periodista, el incidente habría ocurrido después del primer enfrentamiento registrado en el establecimiento Rústica, en Pachacámac. Aunque ambos se retiraron por separado de ese local, posteriormente se habrían encontrado nuevamente y protagonizado otra gresca.

Florcita Polo internada de emergencia tras presunta agresión de Luiggi Yarasca

El reportero de Magaly Medina se trasladó hasta una clínica del distrito de Surquillo después de recibir información sobre el estado de Florcita Polo. Durante el enlace en vivo con 'Magaly TV, la firme', explicó que había obtenido referencias de personas cercanas a los trabajadores de la vivienda de la hija de Susy Díaz, quienes le contaron que la pareja se habría reencontrado después de abandonar Rústica.

Según esta versión, pese a que la empresaria y Luiggi Yarasca se marcharon por caminos separados tras el primer altercado, ambos volvieron a coincidir y protagonizaron una nueva discusión. El periodista indicó que este segundo enfrentamiento habría terminado en un accidente con escaleras, aunque no recibió información precisa sobre la forma en que ocurrió ni sobre las consecuencias físicas para la empresaria.

'Nuestro equipo estuvo en Rústica... esta gresca viene desde la tarde, lo que nos dice personas cercanas que trabajan en casa de Flor Polo es que ellos se encontraron después de lo que sucedió, a pesar que cada uno se fue por su cuenta, ahí se habría producido una gresca que habría terminado en un accidente con escaleras', relató el periodista.

Hermana de Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca por lo ocurrido y permanece a su lado en la clínica

Uno de los detalles más relevantes de la cobertura fue el testimonio que el reportero atribuyó a la hermana de Florcita Polo. Según contó durante el enlace con el programa de ATV, la familiar se encontraba junto a la empresaria en el área de emergencia y estaba visiblemente molesta por lo sucedido. Además, habría señalado directamente a Luiggi Yarasca como responsable del episodio.

El periodista precisó que logró ingresar brevemente al área médica y observar a la hija de Susy Díaz. Aunque no consiguió conversar con ella ni obtener una declaración de primera mano sobre el enfrentamiento, pudo conocer la reacción de su hermana, quien permanecía pendiente de su estado.

'Es un área de emergencia, logré verla, pero no quieren declarar, la hermana está muy molesta y acusa directamente a Luiggi de lo que le ha pasado a Florcita Polo alrededor de las seis, siete de la noche', manifestó el hombre de prensa.

La acusación se convirtió en uno de los puntos centrales de la información difundida por 'Magaly TV, la firme'. No obstante, hasta ese momento no se había presentado una versión directa de Florcita sobre lo ocurrido ni se conocían declaraciones de Luiggi Yarasca que permitieran contrastar lo señalado por la familiar.