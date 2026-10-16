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Embarcación se vuelca y policía desaparece durante persecución a nave sospechosa en el río Nanay en Loreto

El agente perseguía a una nave que evadió el puesto de control de la zona cuando su embarcación se volcó. Sus acompañantes lograron salir a la orilla, pero el efectivo de 27 años permanece desaparecido.

Policía desapareció durante persecución a nave sospechosa en Loreto
Policía desapareció durante persecución a nave sospechosa en LoretoFoto: Andina / Difusión
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El suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Wilfredo Benavides Sánchez, de 27 años, permanece desaparecido luego de que la embarcación en la que se trasladaba se volcara durante la persecución a una nave sospechosa en las aguas del río Nanay, a la altura del caserío El Porvenir, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, Loreto.

El incidente se produjo la mañana del jueves 15 de octubre, cuando la embarcación oficial, perteneciente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), perseguía con tres ocupantes a bordo —incluido el agente policial— a una nave sospechosa que minutos antes había evadido el puesto de control de la zona.

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Policía permanece desaparecido tras accidente

Durante la intervención, el oleaje generado por la embarcación en fuga provocó la volcadura y hundimiento del yate del Sernanp. Los acompañantes del policía, el suboficial superior PNP Máximo Martín Oré, jefe del puesto de vigilancia de Yarana, y el ingeniero agrónomo Omar Mendieta Acho, trabajador del Sernanp que operaba el motor de la nave, lograron nadar hacia la orilla y ponerse a salvo. Sin embargo, Wilfredo Benavides no llegó a salir a la superficie.

Tras reportarse la emergencia, al lugar se desplazaron efectivos del Departamento de Salvataje de la PNP para sumarse a las labores de rastreo iniciadas por los pobladores de los caseríos El Porvenir y Maravilla. No obstante, hasta la tarde de este viernes 16 de octubre no se había logrado localizar al efectivo policial desaparecido.

¿Qué se sabe sobre el policía desaparecido?

El suboficial de primera PNP Wilfredo Benavides Sánchez tiene solo 27 años y pertenece a la unidad de la Policía Ecológica. El agente es natural de Cajamarca, por lo que la noticia ya ha generado diversas reacciones entre algunos medios locales de la región. Por el momento, el Sernanp no ha emitido un comunicado oficial sobre esta situación, mientras las labores de búsqueda continúan en Loreto.

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