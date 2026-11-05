Bus de El Rápido queda atascado por inundación en Villa El Salvador y conductor no puede salir por el agua La unidad quedó atrapada en un tramo de la avenida Juan Velasco Alvarado, donde el agua cubrió gran parte de la vía. Un hidrojet llegó para retirar el agua, pero no logró evacuarla por completo.

La situación ha dificultado el tránsito de vehículos y peatones en la zona, con reportes de hasta 65 puntos de inundaciones en Lima Sur.

La situación ha dificultado el tránsito de vehículos y peatones en la zona, con reportes de hasta 65 puntos de inundaciones en Lima Sur. Foto: Andina

Las lluvias que afectan Lima Sur provocaron la inundación de un tramo de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, donde un bus de transporte público de la empresa El Rápido quedó atascado. El conductor permanecía dentro de la unidad porque el nivel del agua le impedía descender y llegar hasta una zona segura.

Durante un reporte de Canal N, se observó que el agua cubría gran parte de la vía y dificultaba el tránsito de vehículos y peatones. Según el equipo periodístico, el nivel del agua llegaba aproximadamente hasta las rodillas del conductor, quien esperaba que disminuyera para abandonar el vehículo.

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La unidad también quedó ladeada, aparentemente porque el terreno cedió ante la erosión provocada por el agua acumulada. Un hidrojet llegó al lugar para retirar el agua, pero no consiguió evacuarla por completo.

Trabajadores tuvieron dificultades para ingresar a almacén

La inundación también bloqueó el acceso a un almacén de la zona. Ante la imposibilidad de cruzar a pie, un grupo de trabajadores utilizó un cargador frontal para ingresar a las instalaciones.

Posteriormente, los empleados fueron trasladados en un camión, alternativa que permitió facilitar su ingreso sin recurrir nuevamente a la maquinaria pesada.

La emergencia se suma a las afectaciones registradas en distintos puntos de Lima Sur por las precipitaciones. La Municipalidad de Lima reportó 65 puntos de inundación y la estación meteorológica de Villa María del Triunfo registró 10,4 milímetros de lluvia entre las 4 p. m. del miércoles 4 y las 6 a. m. de este jueves 5 de noviembre.

La situación ha dificultado el tránsito de vehículos y peatones en la zona, con reportes de hasta 65 puntos de inundaciones en Lima Sur.

Advierten posible riesgo eléctrico por inundación

Durante el reporte también se observó una caja de luz de Luz del Sur cerca de la zona inundada. Personal de la empresa llegó al lugar para atender la emergencia ante el posible riesgo eléctrico por la acumulación de agua. El agua también alcanzó unos juegos infantiles ubicados en las inmediaciones.

Las inundaciones en Lima Sur han afectado calles, viviendas y vías de tránsito, principalmente en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Ante las dificultades de desplazamiento, el Ministerio de Trabajo dispuso hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores de ambos distritos y otras zonas afectadas.