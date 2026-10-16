Es falso que el JNE haya emitido un comunicado que confirme una segunda vuelta regional en Loreto

Esta verificación fue elaborada por Mariano Peralta en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

Recientemente se ha compartido en Facebook una imagen con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que muestra un supuesto comunicado fechado el 16 de octubre de 2026. Según el texto, el organismo informa a la ciudadanía de Loreto que “sí se realizará una segunda vuelta regional”. Sin embargo, posteriormente invoca a las organizaciones políticas a mantener la calma y “esperar los resultados oficiales”.

Imagen difundida en redes sociales.

Sin embargo, se trata de contenido falso. El JNE no ha publicado dicho comunicado en su página web ni en sus redes sociales oficiales.

El cómputo electoral en Loreto aún no ha concluido

Hasta el cierre de esta nota, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reportado en Loreto un avance de 91.599% de actas contabilizadas (corte del 16 de octubre a las 4:00 p. m.). En primer lugar figura Germán Chong Ríos, de Somos Perú, con 27.965% de los votos válidos; seguido de Fernando Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso, con 25.337%.

Conteo de votos hasta el cierre de esta nota. Foto: ONPE

Aunque ninguna fórmula supera el 30% requerido para ganar en primera vuelta, el conteo aún no ha llegado al 100%, por lo que no se puede determinar oficialmente si la región tendrá una Segunda Elección Regional.

El JNE, de hecho, había fijado el evento para el 6 de diciembre de 2026, e indicó que se realizaría únicamente en las circunscripciones donde ninguna fórmula alcanzara el umbral requerido una vez concluido el cómputo y resueltas las controversias pendientes.

El JNE desmintió el documento

Verificador de La República se comunicó con el Comité Técnico de Fact-Checking del JNE, que confirmó que se trataba de un documento falso.

Posteriormente, el organismo publicó una alerta en sus canales oficiales en la que indicó que se trataba de un comunicado que utilizaba su logotipo sin autorización. También precisó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas aún no había emitido ninguna resolución al respecto, pues continuaba procesando las actas observadas dentro de los plazos establecidos.

Postura del JNE ante la difusión del comunicado falso. Foto: JNE

Según el JNE, a la fecha hay 228 actas observadas pendientes de revisión en Loreto. La institución también recordó que el 28 de octubre es la fecha límite para concluir el recuento de votos y resolver el total de actas observadas.

Conclusión

En síntesis, es falso que el JNE haya emitido un comunicado para confirmar una segunda vuelta regional en Loreto. El documento fue adulterado, no figuraba en los canales oficiales de la institución y el propio JNE lo desmintió.

Aunque, hasta el cierre de esta nota, ninguno de los candidatos alcanza el 30% requerido para ganar las elecciones regionales en primera vuelta, el cómputo aún no concluye y el JEE de Maynas todavía no se ha pronunciado al respecto. En consecuencia, no correspondía afirmar oficialmente que Loreto tendría una segunda elección regional.