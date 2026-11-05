Techo de grifo colapsa en Trujillo: trabajadores escucharon ruidos extraños y escaparon a tiempo
Los empleados actuaron con rapidez y evacuaron el lugar antes de que la estructura cayera por completo. Autoridades no reportaron heridos ni fallecidos.
Un grupo de trabajadores del grifo Petro América se salvó de morir luego de que el techo del establecimiento colapsara repentinamente, en Trujillo (La Libertad).
El lamentable suceso ocurrió pasadas las 11.00 a. m. de este jueves 5 de noviembre, cuando una serie de ruidos extraños precedieron al desplome del techo.
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Tras lo ocurrido, los empleados, alertados por la situación, actuaron con rapidez y evacuaron el lugar antes de que la estructura cayera por completo.
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Al lugar de los hechos llegó el personal de seguridad ciudadana para apoyar a los trabajadores en asegurar la zona. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.
Techo de grifo colapsó en Trujillo
Piden a la municipalidad fiscalizar los establecimientos
Por su parte, vecinos de la zona pidieron a la municipalidad de Trujillo que realice evaluaciones de seguridad y mantenimiento de sus infraestructuras.
"La municipalidad debe prestar atención a los grifos y otros establecimientos a fin de que no ocurran estos inconvenientes (accidentes)", dijo Andrés Corro, vecino de la zona.