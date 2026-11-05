Techo de grifo colapsa en Trujillo: trabajadores escucharon ruidos extraños y escaparon a tiempo Los empleados actuaron con rapidez y evacuaron el lugar antes de que la estructura cayera por completo. Autoridades no reportaron heridos ni fallecidos.

Techo de grifo colapsó en Trujillo | Foto: Sergio Verde / La República

Techo de grifo colapsó en Trujillo | Foto: Sergio Verde / La República Foto: Sergio Verde / La República

Un grupo de trabajadores del grifo Petro América se salvó de morir luego de que el techo del establecimiento colapsara repentinamente, en Trujillo (La Libertad).

El lamentable suceso ocurrió pasadas las 11.00 a. m. de este jueves 5 de noviembre, cuando una serie de ruidos extraños precedieron al desplome del techo.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Tras lo ocurrido, los empleados, alertados por la situación, actuaron con rapidez y evacuaron el lugar antes de que la estructura cayera por completo.

Al lugar de los hechos llegó el personal de seguridad ciudadana para apoyar a los trabajadores en asegurar la zona. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

Techo de grifo colapsó en Trujillo

Puedes ver Lluvias inundan Lima Sur y ponen en alerta al norte: Senamhi no descarta que un ciclón coincida con El Niño

Piden a la municipalidad fiscalizar los establecimientos

Por su parte, vecinos de la zona pidieron a la municipalidad de Trujillo que realice evaluaciones de seguridad y mantenimiento de sus infraestructuras.

"La municipalidad debe prestar atención a los grifos y otros establecimientos a fin de que no ocurran estos inconvenientes (accidentes)", dijo Andrés Corro, vecino de la zona.