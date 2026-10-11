Acribillan a mototaxista cuando esperaba pasajeros en Ventanilla: señalan a Los Michis del Cono Norte

Un mototaxista, Carlos Manuel Burmendi Candela, fue baleado en Ventanilla, Callao, mientras esperaba pasajeros. Su estado de salud es delicado y se encuentra en UCI. | Difusión

Un mototaxista, Carlos Manuel Burmendi Candela, fue baleado en Ventanilla, Callao, mientras esperaba pasajeros. Su estado de salud es delicado y se encuentra en UCI. | Difusión

Un mototaxista identificado como Carlos Manuel Burmendi Candela fue baleado la noche del último sábado mientras se encontraba estacionado a la espera de pasajeros en el sector Luis Felipe Villa Los Reyes, en el distrito de Ventanilla, Callao.

De acuerdo con información recogida en la zona, dos sujetos se acercaron al vehículo y dispararon contra el conductor. Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron a bordo de una mototaxi que los esperaba a una cuadra del lugar.

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Burmendi Candela resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde recibió atención médica. Hasta el momento, su estado de salud es delicado, ya que se encuentra en UCI.

Policía investiga posible extorsión

Vecinos de la zona señalaron que este no sería el primer ataque contra mototaxistas registrado en el sector. Por ello, la Policía no descarta que el hecho pueda estar relacionado con un caso de extorsión, aunque el móvil del ataque todavía no ha sido determinado.

De manera preliminar, el ataque habría sido atribuido a sujetos vinculados a la banda denominada Los Michis del Cono Norte. Sin embargo, esta información deberá ser corroborada por las autoridades como parte de las investigaciones.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes que permitan identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el mototaxista había recibido amenazas previamente o si el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos a trabajadores del transporte menor.