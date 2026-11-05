Vecino sorprende al usar una balsa inflable para cruzar calles inundadas por las lluvias en Villa El Salvador Las inundaciones en Lima Sur, tras tres días de intensas lluvias, han afectado calles y viviendas, especialmente en Villa El Salvador, donde el sistema de alcantarillado colapsó.

Más de 70 hogares sufrieron el ingreso de aguas residuales, lo que obligó a los vecinos a buscar alternativas para moverse.

Más de 70 hogares sufrieron el ingreso de aguas residuales, lo que obligó a los vecinos a buscar alternativas para moverse. Foto: captura tiktok

Las lluvias registradas por tercer día consecutivo en Lima Sur dejaron calles inundadas, viviendas afectadas y complicaciones para el tránsito vehicular y peatonal. Uno de los distritos más perjudicados es Villa El Salvador, donde el colapso del sistema de alcantarillado provocó el ingreso de aguas residuales a decenas de casas y afectó a más de 70 viviendas.

La emergencia obligó a los vecinos a buscar alternativas para desplazarse por las zonas anegadas. Una de las escenas que llamó la atención fue la de un residente que utilizó una balsa inflable para cruzar las calles inundadas de su distrito. Con ayuda de una tabla de madera a modo de remo, el hombre avanzó por las vías cubiertas de agua ante las dificultades para transitar a pie.

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Aguas residuales ingresan a viviendas y complican el tránsito

Uno de los sectores más afectados es el Sector 1, Grupo 1 en Villa El Salvador, donde el colapso del sistema de desagüe provocó que las aguas servidas ingresaran a varias viviendas. Para evitar que los residuos alcancen sus ambientes, algunas familias colocaron triplay y sacos en las entradas de sus casas.

En otros puntos, el agua contaminada alcanzó ropa, colchones y utensilios de uso diario, lo que agravó las pérdidas materiales de los residentes. La emergencia también afectó el tránsito en la avenida Juan Velasco Alvarado, donde un bus de la empresa El Rápido quedó atrapado en medio de la inundación.

La unidad permaneció atascada y ladeada en la vía, mientras el conductor esperaba que disminuyera el nivel del agua para salir. Según los reportes del lugar, el terreno habría cedido por la erosión que provocó la acumulación de agua.

Ante la emergencia, personal de Sedapal y equipos municipales llegaron con camiones cisterna, motobombas e hidrojets para retirar el agua empozada y atender los desagües colapsados. Sin embargo, la magnitud de las inundaciones complicó las labores de evacuación.

¿Por qué las lluvias provocan aniegos en Lima Sur?

Las precipitaciones y las inundaciones en Villa El Salvador evidencian la vulnerabilidad de las redes de alcantarillado y drenaje ante las lluvias. En este caso, el colapso del sistema de desagüe agravó la emergencia, pues permitió que las aguas residuales alcanzaran las viviendas y las calles.

Los vecinos necesitan evitar el contacto directo con las aguas servidas, debido al riesgo de contaminación y enfermedades. También deben evitar que niños y mascotas ingresen a las zonas inundadas y comunicar los problemas de alcantarillado a Sedapal para solicitar atención.