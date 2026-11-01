“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo La República conversó con el destacado periodista argentino Sergio Levinsky sobre su reciente libro Messi y todo lo demás. En la entrevista, Levinsky hace importantes revelaciones y afirma que Maradona no "pudo soportar" la aparición de otro "genio argentino" como Messi.

La República conversó con el destacado periodista argentino Sergio Levinsky sobre Lionel Messi. Levinsky es, además, el autor del libro Messi y todo lo demás. Levinsky nos da también luces sobre la relación que tuvieron Messi y Maradona en la selección argentina. Lo que el hincha de a pie piensa, Levinsky lo corrobora. Veamos.

-Has publicado el libro Messi y todo lo demás. ¿Implícitamente está prohibido criticar a Messi y a Maradona? ¿O a Messi específicamente?

-No está prohibido. Aunque hoy hay un consenso tan grande a favor de Messi que se parece mucho a lo que fue lo de Maradona en aquellos años 80 y 90. En el caso de Maradona al final, porque Maradona tuvo como varias etapas. La última etapa de su vida fue muy criticada porque básicamente dejó de ser futbolista para meterse en la política. Y como Argentina es un país que está, como casi todo el mundo ahora, dividido en dos, los que están en contra del kirchnerismo y los que están a favor, empezaron a tomar distancia grande. Y ahí se le pegó bastante más, pero siempre con el debido respeto futbolero. Pero se empezó a pegarle lo que nunca antes había ocurrido. Pero con Messi ahora está pasando que se maradonizó en ese sentido. Es decir, ahora con Messi hay un consenso general.

-No es la biografía de Messi, para precisar.

-No lo es. Es una aproximación a su carrera. En el libro hay un capítulo fuerte que tiene que ver con la relación de Messi con Maradona, que también es un tema muy complicado porque yo digo en el libro que la prensa argentina es una prensa que, en la época que Messi empezó a funcionar bien, pero que Argentina no ganaba, le costaba mucho elogiar a Messi porque casi que había pedido el permiso a Maradona para eso.

Sergio Levinsky con Messi. Foto: Difusión.

-El libro tiene una edición en Italia y otra en Inglaterra. Pero aún no circula en español. ¿Las puertas se cierran cuando se tiene que hablar sobre Messi?

-Sí. Pero esto suele pasar cuando los personajes son tan grandes como Messi, que tienen más de un matiz complejo, porque hay un costado oscuro que puede ser propio de su familia o de su entorno. Pero hay también cuestiones que tienen que ver con la relación con el poder.

-¿Por ejemplo?

-La AFA utilizó por mucho tiempo el avión privado de Messi para moverse. Los dirigentes de la AFA se escudan muchas veces en él para salir adelante con proyectos que son inviables en lo popular, porque la gente no los quiere. Entonces se le pegan a él para salvarse. Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, aparece con Messi cada vez que tiene un problema. Messi lo salva. Lo mismo pasaba con Grondona, a quien logró librar de situaciones incómodas más de una vez. Hay mucha gente que no quiere saber nada de ese tema.

Messi campeón en Qatar 2022. Foto: AFP.

-¿Desde cuándo empiezas a detectar la dimensión gris de Messi? Cuando él debutó en Barcelona, en 2004, había ya una gran atención mediática sobre él.

-No es por vanagloriarme, pero yo debo ser uno de los periodistas que más partidos ha visto de Messi en un campo de juego. Me puse a conocer el entorno y trabé una buena relación con su padre y él me fue contando cosas tremendas que pasaban. En un congreso de la Fundación García Márquez conté un episodio que me relató el propio padre de Messi. Cuando Messi era menor de edad, sus padres firmaron un contrato por él. En ese momento no tenían un conocimiento del fútbol como sí después de una cantidad de cuestiones comerciales. El agente con el que firmaron el contrato, que a su vez ese contrato estaba relacionado con Adidas, les hace firmar en inglés a la madre en Argentina, porque su padre vivía en Barcelona; es decir, firmaron un contrato muy leonino. Entonces, ellos querían desligarse de ese contrato. Pero el agente les dice que no, que, si ellos mantienen el contrato, la cadena televisiva más fuerte de Latinoamérica que hablaba en contra de ellos dejaría de hablar.

-¿Jorge Horacio Messi fue quien hizo que su hijo se dedicara al fútbol?

-Su padre fue muy especial en la vida de Messi, pero Messi no se dedicó al fútbol por él. Su padre trabajaba en Acindar, que es una compañía estatal argentina de acero, y no tenía tiempo para estar con su hijo, porque eran de clase media baja y tenía que trabajar mucho. Quien hizo que Messi se dedicara al fútbol fue su abuela. Por eso le dedica los goles con el dedo índice de cada mano después de cada gol, apuntando al cielo. La abuela llegó a pelear por él para que lo pusieran en un equipo de gente más grande.

-Ya en el Barcelona, en el primer equipo, ¿Messi tuvo una etapa complicada?

-Un año antes de que llegara Guardiola, en la etapa de Rijkaard, Messi, que era un adolescente, empieza a salir de noche con los brasileños del equipo, con Ronaldinho, Deco y Sylvinho. Su padre se preocupa y fue a hablar con el presidente Laporta y le dice que su hijo está llegando tarde. El problema no era en el día, en donde estaba bien rodeado, sino en las noches. El equipo no clasificó a nada porque estaban en la joda loca. El padre presionó para que se fuera Rijkaard, pero también estaban los malos resultados. Y en la siguiente temporada, Messi lo gana todo con Guardiola.

-Muchos hinchas de Messi creen que sobre él había muchos celos.

-Sin duda, en la selección argentina había muchos celos. Por ejemplo, pensemos cuando Maradona decía que la selección argentina era Mascherano y diez más. No tenía en cuenta que el 10 es Messi. Messi ya era campeón olímpico, campeón de la sub-20 y estrella en el Barcelona. La relación de la sociedad argentina con Messi se parece a cuando uno descubre que tiene un hijo de 18 años.

-Messi era una especie de Edmond Dantés.

-Exacto. Además, Messi no tenía una hinchada argentina atrás. Nunca jugó en la liga argentina, prácticamente se fue a los 12 años. No tenía buen feeling con los jugadores más grandes de la selección, ni con Riquelme, ni con Tévez. Messi era muy tímido, miraba para abajo y no le gustaba hablar con la prensa.

Sergio Levinsky con Maradona. Foto: Difusión.

-¿En qué radica la tensión entre Messi y Maradona?

-Para mí hay una cuestión ya personal que es absolutamente entendible; no es que lo justifique, pero sí que lo entiendo desde lo humano. Uno se pone en el lugar de Maradona, que es muy difícil ponerse en ese lugar. Maradona fue un genio del fútbol en un país como Argentina, que había dado grandes jugadores, pero no un genio. El tipo es un genio del fútbol reconocido en el mundo, quizá la cara más conocida mientras vivía del mundo entero, más que un papa, por ejemplo. De repente se retira a los 37 años, más o menos, y lo que él piensa es que, al menos en su vida, no va a aparecer otro genio en el mundo y mucho menos en Argentina.

-Y aparece Messi.

-Así es. Aparece un genio argentino. Maradona no lo pudo soportar.

-Maradona le llegó a decir a Pelé que Messi no tenía carácter.

-Así es. Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi. Messi renunció a la selección argentina con Maradona más de una vez, pero no se hizo oficial. Esto fue mucho antes de lo de Chile y los penales.

-Pelé no se expresaba bien de Messi, siempre lo minimizaba.

-La diferencia es que Messi no era respondón como Maradona. Messi llegó a decir que le encantaría ver los videos de Pelé. No le debatía a Pelé. Me dijeron que fue un fenómeno y me encantaría verlo, decía Messi.