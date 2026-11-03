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Real Madrid vs AEK Athens EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy UEFA Champions League 2026-27

Real Madrid busca un triunfo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Champions League 2026-27. Sigue la transmisión del partido de hoy.

Real Madrid se encuentra invicto en la Champions League. Foto: AEK Atenas
Real Madrid se encuentra invicto en la Champions League. Foto: AEK Atenas
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¿A qué hora juega Real Madrid vs AEK Athens EN VIVO HOY? El equipo merengue visita Grecia por la fecha 4 de la UEFA Champions League. La transmisión empezará a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puede seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Los dirigidos por José Mourinho buscarán su cuarta victoria consecutiva en la fase liga de la competición. Por su parte, los atenienses necesitan una victoria para soñar con acceder a la zona de repechaje.

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¿Dónde ver Real Madrid vs AEK Athens?

La transmisión del partido entre españoles y griegos por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

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  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN Premium, ESPN 5
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: FOX +
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
  • España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿A qué hora juega Real Madrid vs AEK Athens?

En Perú, el Real Madrid vs AEK Athens se podrá seguir a partir de las 12.45 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 11.45 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 12.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.45 p. m.
  • España: 6.45 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs AEK Athens online gratis?

Si deseas ver Real Madrid vs AEK Athens online, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura gratuita de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

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Real Madrid vs AEK Athens: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para Real Madrid, que será visitante.

  • Betsson: gana AEK Athens (12,00), empate (6,90), gana Real Madrid (1,23)
  • Betano: gana AEK Athens (11,50), empate (6,70), gana Real Madrid (1,27)
  • Caliente: gana AEK Athens (10,50), empate (6,80), gana Real Madrid (1,25)
  • Bet365: gana AEK Athens (11,00), empate (7,00), gana Real Madrid (1,22)
  • 1XBet: gana AEK Athens (10,90), empate (7,01), gana Real Madrid (1,28)
  • Doradobet: gana AEK Athens (11,00), empate (6,33), gana Real Madrid (1,25).

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